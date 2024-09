Comment le nouvel aileron Ferrari va lui ouvrir d'autres horizons

La Scuderia Ferrari est arrivée à Singapour avec un aileron avant révisé qui, espère-t-elle, permettra à sa SF-24 d'être globalement plus performante.

L'équipe italienne a été nettement plus compétitive au cours des dernières courses grâce à l'introduction d'un nouveau plancher en Italie, et elle espère que la modification mineure apportée ce week-end lui offrira davantage d'options de réglage afin d'optimiser l'équilibre de sa monoplace.

Bien que l'introduction d'une amélioration aérodynamique telle qu'un nouvel aileron avant ne soit pas habituelle sur les circuits urbains, l'ingénieur en chef en charge de la performance chez Ferrari, Jock Clear, a expliqué pourquoi son équipe a opté pour cette solution. "Singapour n'est pas le circuit le plus évident pour apporter une amélioration aérodynamique. C'est un circuit où il y a beaucoup de traînée et beaucoup d'appui, et l'aileron n'est donc pas spécifique à ce circuit. Mais fondamentalement, il ne fait que déplacer l'énergie un peu plus vers l'intérieur."

"Si vous regardez de près, vous verrez que la partie intérieure est un peu plus agressive et la partie extérieure un peu moins, donc nous avons un peu modifié la dynamique. Cela nous permet de gagner un peu plus [d'appui]. [À Singapour], il faut probablement avoir un maximum d'appui à l'arrière et il faut trouver un équilibre. L'équilibre est primordial ici et nous avons déjà été un peu limités sur certains circuits à fort appui, parce que nous manquions de potentiel à l'avant. La voiture est donc juste un peu plus forte à l'avant, légèrement plus efficace, mais c'est vraiment une voiture qui a un peu plus de potentiel. Cela nous donne un peu plus de marge de manœuvre."

Le nouvel aileron avant est une évolution de son prédécesseur, avec de nombreuses caractéristiques de design qui ont été conservées, bien que plus marquées dans leur approche.

En ce qui concerne les changements proprement dits, outre les modifications évidentes de la géométrie des flaps, le design de la transition en forme de cuillère à partir du centre du plan principal a été modifié. Cela permet d'obtenir une réaction aérodynamique différente au niveau du nez.

Ferrari SF-24 new front wing detail Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-24 old front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Par ailleurs, la section extérieure des flaps a été redessinée à la jonction avec la plaque d'extrémité. Cette modification a pour but d'améliorer l'effet outwash (le fait de repousser le flux d'air vers l'extérieur) et de modifier le sillage généré par les roues avant.

Les nouvelles extrémités des flaps sont beaucoup plus arrondies (image à gauche, ci-dessus) et le support métallique qui avait été utilisé précédemment a été retiré, ce qui va modifier leur comportement en conséquence.

Ferrari va sans doute aussi tirer profit d'un aileron conçu avec une plus grande capacité à exploiter l'élasticité aérodynamique, étant donné la validation par la FIA des solutions proposées par ses rivaux lors des dernières courses.

La possibilité que les flaps s'abaissent sous l'effet de la charge aéro, par exemple, permettra à l'équipe de régler la voiture avec plus d'appui, tout en sachant qu'elle ne sera pas pénalisée par la traînée qui se produirait normalement en ligne droite. C'est un système gagnant-gagnant qui devrait non seulement contribuer à améliorer l'équilibre de la voiture, mais aussi aider à réduire la dégradation des pneus.

Toutes ces modifications devraient permettre de faire le lien avec les évolutions du plancher introduites à Monza, ce qui contribuera à élargir la fenêtre d'exploitation de la SF-24 et à obtenir une plateforme aérodynamique plus neutre et un comportement plus prévisible.

Ferrari SF-24 floor Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-24 new floor, Italian GP Photo by: Giorgio Piola

Le nouveau plancher a fait l'objet d'une profonde refonte de toutes les surfaces : les cloisons ont été redessinées, le prolongement du tunnel a été revu, le bord du plancher et l'ailette ont été reprofilés et une nouvelle section en forme de proue a été ajoutée dans la transition vers le diffuseur.