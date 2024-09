Pourquoi les "trois montres" de Red Bull recommencent à s'aligner

Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, a récemment comparé les problèmes de corrélation de l'écurie entre les données issues de la soufflerie, de la mécanique des fluides numérique (CFD) et de la véritable RB20 au fait d'avoir à sa disposition trois montres différentes qui indiqueraient des heures différentes.

En toute logique, l'étape suivante pour parvenir à régler ce problème était de parvenir à découvrir laquelle (ou lesquelles) de ces trois "montres" était la plus précise, afin de lui faire confiance pour progresser. Dans ce processus, Red Bull est parvenu à la conclusion que les données issues de la soufflerie n'étaient pas bonnes et que cela l'avait conduit dans la mauvaise direction avec le plancher apporté à Imola.

S'il reste encore du travail à faire pour redevenir la force dominante qu'elle a été entre la mi-2022 et le début de saison 2024, Red Bull sait désormais que l'alignement des planètes concernant la récolte de données va lui permettre de réellement progresser.

Les progrès ont en tout cas été nets pour Sergio Pérez à Bakou, puisque le Mexicain a livré sa meilleure prestation d'ensemble depuis très longtemps en étant équipé d'un plancher résultant d'un mélange de différentes pièces. De là à refaire son retard sur McLaren et Ferrari ? "Les montres commencent à mieux se synchroniser, ce qui a tendance à se produire quand les choses se mettent à aller mieux", a déclaré Christian Horner pour Motorsport.com.

"Les gars et les filles [chez Red Bull] font un travail incroyable. Ils font des horaires incroyables et personne n'abandonne quoi que ce soit, surtout pas le championnat constructeurs. Nous n'avons pas eu de chance de ne pas quitter Bakou avec plus, mais il y a encore beaucoup de courses à disputer. Nous sommes tout à fait conscients des performances de nos rivaux et tout le monde fait des efforts."

Même si Max Verstappen a été, chose rare, plus en difficulté que son équipier en Azerbaïdjan, cette méforme a été mise sur le compte d'une mauvaise orientation dans les réglages, impossible à infléchir en raison du parc fermé. Mais pour Horner, le rythme affiché par Pérez montre qu'il y a le potentiel pour revenir : "Nous tirons un peu de confiance de la performance de Checo en Azerbaïdjan parce qu'il était à moins de 1,5 seconde et dans les trois premiers pendant 98% de la course. Il y a des leçons à en tirer."

"Il y a des changements que nous avons faits sur la voiture de Max après les EL3 dont je pense, avec un recul total, que si nous pouvions revenir en arrière pour les changer, nous le ferions. Mais en abordant Singapour, nous sommes encouragés par ce que nous avons vu à Bakou de la performance de Checo, et par les corrélations que nous commençons à voir entre la piste et certaines de nos réflexions."

La performance de Sergio Pérez à Bakou est un motif d'espoir pour Red Bull. Photo de: Red Bull Content Pool

Si les problèmes d'équilibre ont semblé centraux dans les difficultés affichées par Red Bull ces derniers mois, Horner estime que cette situation a été ou est vécue par d'autres structures, même parmi les plus huppées, en raison de la difficulté à apporter toujours plus d'appui sans toutefois créer du rebond : "Toutes les équipes ont eu des problèmes à différents moments. Je pense qu'avec cette réglementation, les rendements sont désormais très, très décroissants, et qu'il faut pousser les choses très loin"

"Toutes les équipes - et vous l'avez vu avec Ferrari et Mercedes en particulier - ont installé et retiré des pièces de leurs voitures. Je pense que toutes les écuries atteignent ce plafond. Ce qui est bien pour les fans, c'est que les courses sont serrées. En ce qui nous concerne, nous avons eu quelques problèmes avec la voiture au cours des dernières courses, mais je pense que nous avons vraiment commencé à comprendre et à maîtriser le problème maintenant."

Les dégâts de Pérez

Malgré l'accident de Bakou, Pérez disposera de la RB20 dernière spécification. Photo de: Red Bull Content Pool

L'autre bonne nouvelle est liée à l'accident de Pérez lors du GP d'Azerbaïdjan, suite à l'accrochage avec Carlos Sainz. En effet, les pièces importantes de la RB20 du Mexicain ont pu être récupérées sans trop de dommages. "Par chance, les principales pièces structurelles de la voiture sont restées raisonnablement intactes", a expliqué Horner.

S'il n'y a donc pas de crainte de voir Pérez contraint d'utiliser des pièces anciennes à Marina Bay, cet accident a mis les troupes de Milton Keynes sous pression, notamment côté pièces de rechange, à ce stade crucial de la campagne. D'autres incidents du genre pourraient avoir de plus graves conséquences. "Je ne pense pas que ça va impacter la spécification d'une des voitures, mais ça va clairement avoir un impact sur la quantité de pièces de rechange. Dans une formule dominée par le plafond budgétaire, on ne peut pas se permettre d'apporter des quantités industrielles de pièces."

Pérez était lui-même assez surpris de pouvoir bénéficier d'une RB20 au meilleur de sa forme : "Les gars, comme d'habitude, ont fait un travail formidable et nous bénéficions de la dernière spécification. Donc, oui, je suis assez surpris. L'équipe se donne à fond et je ne m'attendais pas à pouvoir rouler avec la dernière spécification, mais à ce qu'il semble, c'est le cas."

