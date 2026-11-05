Formule 1 GP de São Paulo

Comment Mercedes peut décrocher le titre constructeurs au Brésil

Le rendez-vous de São Paulo offrira une nouvelle occasion aux Flèches d'argent de décrocher la couronne mondiale 2026.

Benjamin Vinel

Publié: 5 nov. 2026, 13:05

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Photo de : Michael Potts / LAT images via Getty Images

Après que Kimi Antonelli a remporté son premier titre mondial au Grand Prix de Mexico, Mercedes peut ajouter un neuvième titre constructeurs à son palmarès au Brésil.

Les Flèches d'argent ont remporté 12 des 19 Grands Prix disputés jusqu'ici cette saison et dominent donc largement le championnat. Seule Ferrari peut encore mathématiquement les rattraper, mais la tâche s'annonce particulièrement difficile avec un retard de 126 points.

Mercedes a eu une première occasion de décrocher le titre au Mexique, mais cela nécessitait un doublé, tandis que Ferrari ne devait pas inscrire plus de quatre points. Cette fois, compte tenu de l'écart au classement, l'écurie basée à Brackley doit simplement marquer au moins trois points de plus que la Scuderia à Interlagos.

Les scénarios (non exhaustifs) permettant à Mercedes de remporter le titre :

Les deux Mercedes terminent dans les points et devant les Ferrari.

Mercedes réalise un doublé, un 1-3 ou un 1-4.

Mercedes termine aux deuxième et troisième ou deuxième et quatrième places, sans victoire de Ferrari.

Les deux Mercedes terminent dans le top 5 et aucune Ferrari ne monte sur le podium.

Antonelli ou Russell termine dans le top 8 et les deux Ferrari abandonnent.

Sur les 19 premiers Grands Prix de la saison (hors courses sprint), Mercedes a inscrit au moins trois points de plus que Ferrari à dix reprises.

Nouveau héros de Mercedes, Antonelli succède à Hamilton

Lewis Hamilton et Kimi Antonelli sur le podium à Mexico.

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

La saison 2026 devrait être la première depuis 1955 où Mercedes remporte des titres mondiaux sans Lewis Hamilton, avec le jeune Antonelli qui a pris le relais.

"Les titres remportés avec Lewis ont été absolument incroyables et gratifiants", a déclaré Toto Wolff, directeur de l'écurie.

"J'avais le sentiment que nous faisions tous partie de l'histoire de Lewis, de celle du plus grand champion, et que nous pourrions regarder derrière nous dans plusieurs années en nous disant : 'Nous avons été champions du monde avec Lewis Hamilton'. C'est une chose à laquelle je pense encore beaucoup aujourd'hui. Il fait partie de ceux qui ont su rester au niveau et qui conservent une véritable influence culturelle bien au-delà de la Formule 1."

"Ces titres ont donc été très, très particuliers et je les garderai avec moi toute ma vie. Celui-ci est différent. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, [Kimi] reste encore le gamin dont l'apparence n'a pratiquement pas changé."

"C'est tellement rafraîchissant. Il y a quelques semaines, j'ai essayé de le joindre et je lui ai demandé : 'Où est Kimi ?'. Pour son anniversaire, Kimi était au parc aquatique. Génial ! Et tant que nous pouvons tous contribuer à préserver cette insouciance, il restera étroitement lié à Mercedes, et c'est aussi formidable à voir."

Avec Roberto Chinchero et Ronald Vording

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