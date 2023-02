Comment mouler parfaitement un baquet de F1

Charger le lecteur audio

En Formule 1, rien n'est laissé au hasard, pas même le confort du pilote. Certes, une F1 est loin d'être la voiture la plus accueillante qui soit, mais il est important que son occupant soit parfaitement installé afin qu'il puisse mettre à profit tous les efforts réalisés par l'équipe sur l'aérodynamique, la mécanique et les réglages. Ainsi, et depuis plusieurs décennies, il est obligatoire d'avoir un baquet moulé à la forme du pilote.

La première étape concerne l'équipement du pilote puisqu'il doit enfiler sa combinaison et ses bottes avant de s'installer dans une maquette du châssis, dans laquelle se trouve un sac rempli de mousse expansive. Une fois le pilote assis, la mousse épouse la forme du pilote et du cockpit. Il est ensuite demandé au pilote de simuler la conduite : il ne faut pas qu'il soit gêné dans ses mouvements par la mousse car celle-ci peut toujours être rabotée.

Une fois que la mousse a durci, l'on demande au pilote de sortir pour pourvoir la scanner, l'importer dans un logiciel de CAO et concevoir un moule sur lequel seront ensuite appliquées plusieurs couches de fibre de carbone. Il ne restera plus qu'à le faire cuire dans un autoclave afin d'obtenir un véritable baquet de F1.

Moulage et prises de mesures lors du moulage du baquet Haas de Mick Schumacher, en 2020.

Avant de rappeler le pilote dans la maquette pour procéder à des vérifications ou, si le besoin s'en fait ressentir, à des ajustements, l'on fait des découpes pour installer les sangles de sécurité et les prises pour le HANS, des équipements de sécurité obligatoires. En plus de s'assurer que les pédales peuvent être enfoncées et le volant complètement braqué sans effort, l'équipe fait des mesures pour vérifier que le pilote n'est assis ni trop haut (un danger dans le cas où sa voiture se retourne dans un accident) ni trop bas (il doit être capable de voir la piste !).

Tout est fait pour que le pilote se sente le plus à l'aise possible dans sa voiture mais il ne faut pas oublier que les équipes courent après le moindre millième de seconde. Ainsi, s'il est toujours possible de rembourrer le baquet pour en améliorer le confort, cette action augmente inévitablement le poids de la monoplace. D'autres modifications mineures peuvent toujours être réalisées par la suite, mais pour les changements plus profonds, il est nécessaire de recommencer tout le processus.