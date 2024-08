Comment Russell et Hamilton ont aidé Mercedes à remonter la pente

En ce début de saison 2024, nous n'avons pas seulement vu une équipe Mercedes en difficulté, mais également un Lewis Hamilton un peu en retrait. En qualifications surtout, le septuple Champion du monde ne réussissait pas à battre son coéquipier George Russell et se plaçait quasi systématiquement derrière lui sur la grille de départ.

En course également, Hamilton avait parfois plus de mal que son équipier. Le Britannique ne parvenait pas à trouver l'équilibre de sa monoplace et la fenêtre de pneu extrêmement réduite dans laquelle placer sa W14, encore instable. Ces difficultés trouvaient leurs origines dans les problèmes d'ensemble de la voiture de l'équipe, qui semblait être passée à côté de son développement hivernal.

Lire aussi : Formule 1 Duels en qualifs F1 : le point au GP de Belgique 2024

Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie course de Mercedes, a expliqué que Hamilton avait effectivement plus de mal à trouver les bons réglages de sa monoplace, notamment en début de saison.

"Je pense qu'au début, Lewis trouvait peut-être la voiture plus difficile à gérer", admet Shovlin dans des propos relayés par Pitpass. "L'un des aspects que nous avons amélioré avec la voiture, c'est d'être en mesure de fixer les réglages en EL1. C'est une bonne base pour commencer à construire la performance et la peaufiner aide énormément le week-end."

"Au début de l'année, nous faisions des changements relativement mineurs", poursuit-il, "et soudain, l'équilibre de la voiture nous a lâchés et nous étions vraiment en difficulté. Cela a donc certainement aidé et il est probablement juste de dire que lors des premières courses, Lewis a eu plus de mal à régler sa voiture que George."

George Russell devant Lewis Hamilton et Max Verstappen au GP de Grande-Bretagne. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Alors quatrième écurie de la grille, l'équipe allemande a entrepris sa remontée. À l'heure actuelle, Mercedes a fait un véritable bond en avant et se retrouve avec le plus grand nombre de victoires derrière Red Bull, avec des succès en Autriche, en Grande-Bretagne et en Belgique, ainsi que deux pole positions au Canada et à Silverstone. À la mi-saison, l'écurie se retrouve à 79 points de Ferrari au championnat constructeurs.

Deux de ces Grands Prix ont été remportés par Hamilton, dont celui à Silverstone à la suite d'une course magistrale du pilote britannique sur ses terres. Outre le travail des ingénieurs, la remontée de Mercedes a également été instiguée par ses deux pilotes. Shovlin a insisté sur le fait que les deux coéquipiers anglais s'étaient beaucoup entraidés pendant la mauvaise passe des Flèches d'argent, permettant à chacun d'entre eux d'améliorer ses sensations au volant de la monoplace.

"Je pense qu'il y a un certain style de pilotage qui convient à ces pneus", déclare-t-il. "Les deux pilotes ne sont jamais très éloignés l'un de l'autre en ce qui concerne les réglages, donc une fois que la voiture est dans une bonne fenêtre, la même chose fonctionne assez bien pour chacun d'entre eux. Entre les séances, ils étudient ce que fait l'autre pour essayer de trouver les points positifs."

"Tout au long de l'année, ils ont travaillé ensemble très tôt", ajoute-t-il. "Ils ont pu s'aider mutuellement en tentant différentes expériences en matière de réglages et de style de pilotage. Dans l'ensemble, on progresse en tant qu'équipe et c'est ainsi que fonctionne une équipe avec deux pilotes."