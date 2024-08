Komatsu n'a pas voulu être "arrogant" en annonçant le succès de Haas

Ayao Komatsu a pris la direction de Haas après le départ surprise de Günther Steiner en décembre 2023, en poste à la tête de l'équipe depuis son arrivée en F1 en 2016. Tout au long de la saison dernière, l'écurie américaine avait dû faire face à plusieurs complications où, malgré de bonnes performances en qualifications en particulier par Nico Hülkenberg, la mauvaise tenue des pneus arrières de la monoplace ne permettait pas aux pilotes de briller en course, ni même d'avoir une chance de le faire.

Des évolutions apportées à Austin ont retardé Haas et ont placé l'équipe encore plus loin par rapport à ses concurrents. Après sa prise de fonctions en tant que directeur, Komatsu avait déclaré de manière très franche, avant la première course de 2024 à Bahreïn, que son écurie occuperait le fond de la grille en début d'année.

Nico Hülkenberg sur le circuit de Bahreïn. Photo de: Erik Junius

Or c'est finalement tout le contraire qui s'est produit. Hülkenberg et Kevin Magnussen ont pu tirer le meilleur parti du retard pris par leurs concurrents directs, en assurant à la mi-saison la septième place du classement des constructeurs pour l'équipe. Le pilote allemand avait notamment signé deux sixièmes places consécutives en Autriche et en Grande-Bretagne.

En s'exprimant auprès de Motorsport.com, Komatsu a avoué avoir remarqué les progrès de l'équipe pendant l'hiver, mais il a préféré prendre ses précautions au vu de la différence de moyens entre Haas et ses rivaux.

"Honnêtement, je savais à quel point nous nous étions améliorés au cours de l'hiver", a expliqué le Japonais. "Vous savez à quel point nous sommes petits, je sais à quel point nous avons commencé tard, je sais combien de temps nous avons perdu à cause de l'évolution à Austin."

"Je devais donc supposer que les personnes disposant d'au moins les mêmes ressources ou de trois fois plus de ressources feraient un travail au moins aussi bon que le nôtre, car je sais que ces gens ne sont pas stupides. J'ai donc dû partir du principe qu'on ne peut pas compter sur ceux qui ont un surpoids de 10 kg ou qui ont complètement raté le concept. On ne peut pas compter là-dessus, il faut faire son propre résultat."

C'est à cause de cette différence de moyen que Komatsu n'a pas voulu être "arrogant" ou "stupide" en annonçant le succès de l'équipe avant même la deuxième course de la saison.

"C'est assez simple, nous sommes 300 personnes", a ajouté le directeur de Haas. "La deuxième plus petite équipe [de la grille] est trois fois plus nombreuse. Donc, si j'avais dit, en sortant de Bahreïn, que nous serions 8e [au classement constructeurs], j'aurais été soit stupide, soit arrogant, l'un ou l'autre."

"Heureusement pour nous, les autres équipes ont fait des erreurs, mais je ne peux pas compter là-dessus. Quand on fait des affaires, quand on fait quoi que ce soit, on ne peut pas compter sur les erreurs des autres. Vous devez faire votre propre fortune. C'est ce que j'essaie de faire."