Les commissaires veulent revoir la procédure de relance de course

Charger le lecteur audio

Alors qu'un débat fait rage sur la question des relances de course par un départ arrêté après le chaos du Grand Prix d'Australie, un autre problème s'est posé durant l'épreuve. Le premier drapeau rouge ayant été provoqué par l'accident d'Alexander Albon au septième tour, la direction de course a donné le feu vert pour un nouveau départ arrêté. Dans ce cas, le règlement exige que le Safety Car guide les voitures en sortant des stands pour ce qui s'apparente à un tour de formation.

George Russell, lent à quitter la pitlane, a haussé le rythme durant ce tour pour combler le retard accumulé. Et puisque Lewis Hamilton, leader de la course, a levé le pied par la suite, une situation dangereuse s'est produite : les pilotes du milieu de grille ont été surpris par le changement de rythme soudain et plusieurs ont dû freiner brusquement et changer de trajectoire pour éviter l'accident.

Sergio Pérez a failli être heurté par Guanyu Zhou, tandis que Logan Sargeant a dû esquiver l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas. Quant à Kevin Magnussen, le Danois n'a pas eu d'autre choix que d'emprunter le bac à gravier.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo Racing C43

L'incident a été examiné après le Grand Prix par les commissaires, qui ont conclu qu'aucun pilote n'en était responsable. "Lorsque Russell et les voitures de derrière ont rattrapé les voitures de devant, ils ont été confrontés à une différence de vitesse significative, ce qui a conduit à une situation où un certain nombre de voitures ont dû réaliser des manœuvres d'évitement", peut-on lire dans leur communiqué.

"Ce n'était pas du tout une situation idéale du point de vue de la sécurité. Bien que le départ de Russell [de la voie des stands] ait été lent, étant donné qu'il a dû maintenir la vitesse limitée jusqu'à ce qu'il sorte des stands, il a immédiatement accéléré pour combler l'écart. Nous n'avons pas estimé qu'il était nécessaire ou approprié de pénaliser Russell pour un départ lent depuis la voie des stands. Nous n'avons donc pas pris d'autres mesures."

Cependant, les commissaires ont estimé que les règles concernant la procédure du tour de formation pouvaient être améliorées, en particulier sur le rythme du meneur. L'article 58.8 du règlement Sportif stipule que la voiture de tête doit respecter un écart inférieur à la longueur de dix voitures derrière le Safety Car lorsque ses feux sont encore allumés. Une fois que la direction de course indique la tenue d'un départ arrêté, les feux du Safety Car s'éteignent et le leader peut ralentir – ce qui s'est exactement passé à Melbourne.

L'article 58.11 du règlement Sportif dispose que : "À ce stade, la première voiture de la file derrière le Safety Car peut dicter le rythme et, si nécessaire, ouvrir un écart supérieur à la longueur de dix voitures."

Les commissaires estiment que la liberté accordée à la voiture de tête de dicter l'allure tôt dans le tour peut être restreinte par de meilleures règles : "Nous estimons qu'une partie du problème réside dans le règlement permettant à la voiture de tête de dicter le rythme même lorsque le nouveau départ est un départ arrêté depuis la voie des stands (par opposition à un départ lancé). Cela devrait peut-être être examiné à l'avenir pour s'assurer qu'une relance de cette nature soit appropriée."