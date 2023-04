Le contrat du GP d'Azerbaïdjan F1 prolongé jusqu'à fin 2026

À l'issue de discussions "positives", qui ont eu lieu ce week-end, la Formule 1 et les organisateurs du Grand Prix d'Azerbaïdjan sont parvenus à trouver un accord afin que le circuit de Bakou soit maintenu au calendrier du Championnat du monde pour les trois prochaines années, jusqu'à la fin de la saison 2026.

Le GP d'Azerbaïdjan 2023, qui inaugure une refonte du format sprint avec une séance qualificative dédiée au sprint le samedi matin, se tient à guichets fermés. À noter que les organisateurs avaient précédemment indiqué qu'ils étaient prêts à alterner entre les mois d'avril ou juin en fonction des besoins de la F1 pour son calendrier.

"Le Baku City Circuit est devenu un site extrêmement populaire pour la Formule 1", a commenté Stefano Domenicali, PDG de la F1. "C'est un circuit incroyable qui offre toujours de grands rebondissements et qui a accueilli certaines des courses les plus palpitantes de ces dernières années. Nous sommes ravis de prolonger notre relation avec l'Azerbaïdjan et nous sommes impatients de poursuivre notre croissance ensemble."

Bakou figure au calendrier de la F1 depuis 2016, la première épreuve ayant eu lieu en tant que Grand Prix d'Europe avant de devenir le Grand Prix d'Azerbaïdjan à partir de 2017. En 2020, la course avait été annulée en raison de la pandémie de COVID-19, avant d'être réinscrite à l'agenda la saison suivante.

"Nous sommes ravis de confirmer la poursuite de notre partenariat avec la Formule 1", a ajouté le ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, Farid Gayibov. "Depuis 2016, l'impact économique, social et culturel de ce sport sur notre ville et notre pays a été remarquable. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan est une source de grande fierté pour tout le pays et continuera à inspirer et à enthousiasmer nos fans pendant trois années supplémentaires."

"Les six dernières courses ont été parmi les meilleures et les plus spectaculaires de la longue Histoire de la discipline et nous sommes impatients de créer d'autres moments magiques pour les fans de F1 du pays et du monde entier au cours des trois prochaines années, et ce dès ce week-end."

"De plus, l'accord d'aujourd'hui intervient au cours d'un week-end où nous accueillons un nombre record de fans venus de plus de 100 pays, ce qui ne fait que rendre ce moment encore plus spécial."