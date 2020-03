Coronavirus : Ferrari et Pirelli reportent un test en Italie

De concert avec Pirelli, Ferrari a décidé de "reporter" ses tests de pneumatiques pour piste humide, prévus initialement jeudi 5 mars sur le tracé de Fiorano, propriété de l'équipe au cheval cabré.

"Compte tenu de mesures de restrictions adoptées à la fois par Ferrari et par Pirelli suite à l'épidémie mondiale de coronavirus, les essais avec les pneus pluie 18 pouces 2021 prévus à Fiorano le 5 mars doivent être reportés", lit-on ainsi dans la brève communication officielle donnée par Ferrari et le manufacturier ce mardi après-midi. "Le test sera reprogrammé à Fiorano dès que possible."

La mesure destinée à protéger le personnel essentiellement italien des deux sociétés n'a pas été ordonnée par une instance gouvernementale ou de santé locale et se veut "préventive", précise Ferrari.

La réaction du monde des sports mécaniques au phénomène du coronavirus est suivie au jour le jour et a connu de nouveaux développements aujourd'hui, avec l'annonce du report des courses qataries de World Superbike, qui devaient marquer la seconde manche du championnat 2020. Les promoteurs du MotoGP ont également été incités à adopter la prudence en annulant le Grand Prix MotoGP du Qatar, tandis que le GP de Thaïlande, traditionnellement épreuve la plus fréquentée du calendrier, a été reportée sur décision gouvernementale.

Du côté de la Formule 1, aucun report ni annulation n'est pour le moment officialisé et les instances dirigeantes de la discipline suivent de près la situation. C'est notamment le cas pour les Grands Prix de Bahreïn, alors que toute personne s'étant rendue entre autres en Italie dans les 14 jours précédents est interdite d'entrée sur le territoire, et du Vietnam, où ces mêmes voyageurs doivent observer une mise en quarantaine de 14 jours.