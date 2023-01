Coulthard met Pérez en garde face aux menaces Verstappen et Ricciardo

Charger le lecteur audio

Sergio Pérez entame sa troisième saison chez Red Bull Racing, et jusqu'à présent, le Mexicain a peiné à se hisser au niveau de son redoutable coéquipier qu'est Max Verstappen. Pendant que ce dernier décrochait deux titres mondiaux avec brio, avec 17 pole positions et 25 victoires à la clé, Pérez ne s'est imposé qu'une fois le samedi pour trois succès le dimanche.

Voilà qui ne rassure pas David Coulthard quant à l'avenir de l'intéressé à Milton Keynes : selon l'ancien pilote Red Bull dans les colonnes de la BBC, le destin de Pérez est entre ses mains.

"Si Checo regarde le nombre de victoires de Max et le sien, ce n'est pas comme s'il devait juste peaufiner quelques virages", déclare Coulthard, auteur de 13 victoires en Grand Prix. "Il faut tout recomposer, il faut mettre à jour le logiciel. Si l'on utilise les mêmes ingrédients pour un gâteau, le gâteau est le même. Il faut les changer si l'on veut quelque chose de différent."

"Il a accès aux données du Champion du monde. Il peut voir où il est plus rapide, où il est plus lent. Checo est sûrement plus rapide dans certaines zones. C'est juste que Max fait souvent le tour parfait. Checo sait tout ce qu'il doit savoir pour élever son niveau de performance. S'il le fait, alors le titre mondial sera à sa portée. Sinon, il fera partie, comme moi, des pilotes ayant remporté quelques Grands Prix."

En parallèle, Daniel Ricciardo s'est éclipsé de l'écurie McLaren après deux années extrêmement difficiles, où lui aussi ne s'est que rarement hissé au niveau de son partenaire, en l'occurrence Lando Norris. Préférant prendre du recul pour éventuellement retrouver la flamme, Ricciardo fait son retour chez Red Bull en tant qu'essayeur, où ses missions seront principalement le travail sur le simulateur et les démonstrations promotionnelles.

Initialement, il n'était pas prévu que l'Australien fasse partie des réservistes de Red Bull ; finalement, ce sera bien le cas sur certains Grands Prix.

Daniel Ricciardo pourrait-il devenir une menace pour Sergio Pérez chez Red Bull ?

"Daniel n'était pas au niveau que nous le savions capable d'atteindre, il ne semblait simplement pas être le Daniel d'antan, alors il s'agit pour lui de se reconstruire", poursuit Coulthard. "Il a un grand palmarès avec Red Bull et il est parti pour tenter de réussir ailleurs ; ça n'a pas marché, alors il est revenu dans la famille. S'il parvient à retrouver l'état d'esprit de l'époque où il avait du succès, alors il faut que Daniel ait une opportunité de revenir. Si cette opportunité ne se présente pas, alors sa carrière en Grand Prix sera probablement terminée."

David Coulthard s'est lui aussi mesuré à des Champions du monde passés et futurs tels Mika Häkkinen et Kimi Räikkönen, notamment en 2000 lorsqu'un certain Olivier Panis était pilote essayeur chez McLaren. Ainsi, il est bien placé pour évaluer la situation actuelle à Milton Keynes.

"Ayant été dans une situation similaire à celle de Sergio, où j'étais confronté à Mika et à Kimi, il ne faut rien laisser au hasard", souligne l'Écossais. "On s'entraîne physiquement, mais le seul endroit qui peut lui permettre d'être plus rapide en qualifications, c'est la voiture ou le simulateur."

"Lors de mes neuf années chez McLaren, j'ai fait tous les essais et je n'ai jamais manqué une course, même quand je me sentais très mal, même quand je sentais que j'allais être malade après les essais, car je savais que dès que je laissais le pilote d'essais monter dans la voiture, cela devenait une opportunité pour lui de montrer son talent. Si je ne le laisse pas monter dans la voiture, il peut passer sa journée à parler. Il faut défendre son territoire."