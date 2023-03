Course - Verstappen seul au monde, Alonso sur le podium

Charger le lecteur audio

Dans une course où il n'aura jamais été inquiété, Max Verstappen l'a emporté devant Sergio Pérez et Fernando Alonso. L'Espagnol, touché par son équipier au départ, a vaincu en course les deux Mercedes et la Ferrari rescapée de Carlos Sainz. Charles Leclerc a abandonné sur problème technique.

Le résumé

Après des semaines de spéculation, la grille de départ à Sakhir avait donné ce samedi une première réponse sur la hiérarchie. Il restait encore à en savoir plus sur les forces en présence tout au long de la distance de course de la première manche de la 74e saison du Championnat du monde de Formule 1.

Max Verstappen démarrait la saison comme il avait terminé la précédente, avec une pole position, la 21e de sa carrière, devant son équipier Sergio Pérez. Derrière les Red Bull se trouvait une seconde ligne 100% Ferrari avant de retrouver l'Aston Martin de Fernando Alonso et la Mercedes de George Russell au troisième rang. Sur la grille, tous les pilotes étaient chaussés des tendres (rouges) pour démarrer, à l'exception de Kevin Magnussen équipé des pneus durs (blancs), dans une course où deux arrêts étaient attendus en conditions normales. Le tour de formation était déjà marqué par une petite sortie de piste pour Lance Stroll, toujours convalescent après son accident de vélo, au virage 10.

Aston Martin évite le pire au départ

Au départ, Verstappen a conservé sa première place mais Leclerc s'est infiltré devant Pérez. Russell s'est manqué, laissant passer son équipier Hamilton, déjà à l'attaque sur Alonso. Peu après, l'Espagnol se retrouvait mis en difficulté par un contact provoqué par son équipier Stroll au virage 4, alors qu'il tentait de décroiser Hamilton qui l'avait attaqué a l'intérieur. Cela permettait à la Mercedes #44 de prendre l'avantage sans coup férir et à l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas de s'intercaler entre les deux Aston.

Très vite, Verstappen se mettait dans le rythme et distançait Leclerc de quasiment deux secondes au bout de deux tours. Quelques débris jonchaient la piste, résultat de la perte par Hülkenberg d'une plaque d'extrémité de son aileron avant après un contact avec Ocon. Au cinquième tour, Leclerc se retrouvait relégué à quatre secondes du leader après un blocage au virage 1 et sous pression de Pérez. En cinquième position, Hamilton peinait à placer Russell hors de la zone DRS.

Légèrement frustré par le rythme de son équipier, Russell se faisait confirmer à la radio que le septuple Champion du monde semblait en difficulté avant de commettre une erreur au virage 10. Pendant ce temps, du haut de ses 6,5 secondes d'avance après une dizaine de tours, Verstappen se plaignait d'une descente de rapports compliquée. Une manipulation au volant lui était alors demandée. Pierre Gasly réalisait le premier arrêt de la saison au terme du huitième tour, pour chausser les durs.

Alonso se rebiffe

Les deux Mercedes devant Fernando Alonso en début de course.

Désormais trop loin de Hamilton pour bénéficier du DRS, Russell se retrouvait sous la pression directe d'Alonso, visiblement sur un meilleur rythme. Le Britannique se plaignait alors de ses gommes, comme beaucoup de pilotes, à l'image de Sainz. Bottas, neuvième, était le premier pilote du top 10 à passer par les stands. Hamilton faisait de même au tour suivant, pour monter les durs.

Dans le 13e tour, Alonso se jouait finalement de Russell au terme d'un joli petit duel de plusieurs virages. Ferrari arrêtait alors ses deux monoplaces au même tour sans perdre de temps, laissant les Red Bull et les Aston aux quatre premières places. Rentrant également, Russell connaissait un arrêt lent qui le faisait repartir derrière Bottas et même Magnussen, qui était resté en piste. Chez McLaren, on profitait de l'arrêt de Piastri pour effectuer un changement de volant mais cela ne suffisant visiblement pas à empêcher l'abandon du rookie australien.

Verstappen s'arrêtait à son tour au 14e passage pour monter les tendres, repartant en deuxième place entre les deux derniers pilotes du top 10 à ne pas être passés par les stands, à savoir son équipier Pérez et Stroll. Le Canadien y faisait finalement escale au 15e tour. Alonso se retrouvait alors à chasser Bottas pour la sixième position, tout en devant résister à la pression de Russell ; l'Aston prenait l'avangage sur l'Alfa dans la ligne droite menant au virage 4 dans la 17e boucle. Pérez passait par les stands à la fin de ce tour, lui aussi pour des tendres, redonnant les commandes à Verstappen, avec une dizaine de secondes d'avance, et la seconde place à Leclerc.

Journée à oublier pour McLaren et Ocon

Bottas ne résistait pas longtemps à Russell, le Britannique faisant l'extérieur au Finlandais au virage 4, un tour après Alonso. Chez McLaren, la journée virait au cauchemar avec un deuxième arrêt très précoce et surtout très long pour Norris, qui repartait malgré tout. Pour Alpine, Ocon avait été pénalisé de cinq secondes pour un mauvais placement sur la grille, mais cette sanction n'ayant pas été correctement réalisée (il avait changé d'aileron au premier arrêt suite à un contact), il lui fallait s'y recoller à nouveau, pour dix secondes cette fois. Le Français était également pris par la patrouille pour un excès de vitesse dans la pitlane, et sanctionné de... cinq nouvelles secondes.

Au 25e des 57 tours de course, pendant que Verstappen était tranquillement en tête avec 13 secondes d'avance, Pérez était revenu dans les échappements de Leclerc et commençait à se montrer pressant. Dans la boucle suivante, le Mexicain s'offrait le scalp de la Ferrari au premier virage et résistait à la Ferrari dans les virages suivants. À un peu plus de 15 secondes de cette lutte, Hamilton voyait Alonso revenir sur lui. Une fois l'Espagnol passé sous la barre des deux secondes, le Britannique haussait le rythme, l'écart se stabilisant alors.

Après 30 tours, Verstappen comptait 13 secondes d'avance sur Pérez et quasiment 20 sur Leclerc. Sainz connaissait une course anonyme à 32 secondes, à peines quelques hectomètres devant Hamilton et Alonso. Bottas lançait la valse des arrêts, ce qui allait obliger Hamilton à un arrêt précoce également pour contrer le risque d'undercut, malgré la contestation du septuple Champion. Stroll passait également au stand au même moment. Au tour suivant, logiquement, Sainz et Russell s'arrêtaient aussi mais le Britannique était surpris dès la sortie des stands par Stroll, la faute à des pneus trop froids.

Alonso/Hamilton, nouvel épisode

Au 34e tour, Leclerc montait un second train de pneus durs, suivi au tour suivant par Pérez afin de couvrir la stratégie du Monégasque. Alonso en profitait pour s'arrêter aussi, lui aussi pour finir la course en gommes blanches. Logiquement, l'Espagnol repartait derrière Hamilton mais devant le duo Stroll-Russell. Et il ne se faisait pas prier pour se montrer rapidement offensif afin de revenir sous la seconde d'écart avec son ancien équipier. Verstappen n'en avait cure, lui qui caracolait en tête après son dernier arrêt avec 12 secondes d'avance sur Pérez.

Au 37e tour, Alonso s'aida du DRS pour prendre l'intérieur sur Hamilton au virage 4, mais le septuple Champion décroisa parfaitement et profita d'un travers de son rival pour conserver provisoirement sa position. Au tour suivant, Alonso profitait de son meilleur rythme pour mettre la pression à Hamilton puis le croiser dans le virage 10. Superbe lutte entre les deux hommes. Le DRS permettait à la Mercedes de rester un temps au contact en profitant d'une bonne vitesse de pointe.

Leclerc, l'abandon d'entrée

Au 40e tour, Leclerc se retrouvait au ralenti en piste, victime d'un problème technique. Il s'arrêtait dans une zone de dégagement où sa monoplace pouvait être rapidement évacuée après une courte période de Virtual Safety Car. Sainz étant désormais troisième mais à portée d'Alonso, tout restait à faire pour le podium. Pendant ce temps, Gasly s'offrait la neuvième position face à Albon, une belle remontée pour le pilote Alpine. Peu après, Ocon abandonnait : une journée très contrastée dans le clan Alpine.

Auteur de temps très rapides face à un Sainz visiblement en difficulté depuis le début de course, Alonso ne mettait pas très longtemps à revenir sur son compatriote. En tentant de décroiser la Ferrari au virage 4, un léger contact sur un petit loupé d'Alonso manquait d'envoyer les deux hommes en tête-à-queue mais finalement le double Champion du monde parvenait à se maintenir dans la lutte et à continuer de mettre la pression sur Sainz, pour finalement le passer à l'aide du DRS juste avant le virage 11 et s'emparer de la troisième place. Désormais, Hamilton était sur les talons du pilote Ferrari.

Les derniers tours voyaient Verstappen gérer tranquillement son avance de dix secondes sur son équipier et de 35 secondes sur Alonso. Trop juste sur ses pneus, Hamilton ne pouvait pas espérer passer Sainz. Hors top 5, Stroll voyait Russell revenir à 1,5 seconde. Finalement, la lutte la plus intense concernait le dernier point en jeu, avec Tsunoda qui mettait la pression à Albon, mais en vain.

Max Verstappen remportait sa 36e victoire en F1.

Grand Prix de Bahreïn