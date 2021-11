Seidl regrette la guerre des mots entre Red Bull et Mercedes

Convoqué puis averti par les commissaires du Grand Prix du Qatar pour s'en être pris au commissaire qui agitait les drapeaux jaunes non respectés par son pilote Max Verstappen, le directeur de Red Bull Racing Christian Horner a tenté de faire amende honorable quelques heures après cette prise de parole qualifiée d'"inacceptable" par Michael Masi, directeur de course de la FIA.

Le responsable britannique a expliqué que la pression de la compétition et de la lutte pour les titres mondiaux face à Mercedes était à l'origine de ces commentaires. Il s'agit du dernier épisode en date d'une série de sorties et d'échanges virulents s'inscrivant dans ce contexte d'affrontement très serré sur le plan sportif. Pour Andreas Seidl, même si cette dramaturgie hors piste fait partie de l'attrait de la Formule 1, il estime qu'une ligne rouge ne doit pas être franchie.

"Si vous regardez tout ce qui se passe en ce moment, il est clair, évidemment, qu'il y a beaucoup d'enjeux", a expliqué Seidl lorsqu'on lui a demandé son avis sur la question. "C'est différent des batailles que nous menons plus loin, et c'est évidemment génial dans une certaine mesure pour les fans, et pour le spectacle, parce qu'au bout du compte, ça doit aussi être du divertissement."

"Mais je pense vraiment que certains des commentaires que nous avons vus ces dernières semaines ne sont pas quelque chose que je pourrais imaginer venant de nous dans une telle situation. Je pense qu'il est très important, et peu importe si vous vous battez pour les victoires ou si vous êtes dernier, de toujours garder le respect pour les concurrents, pour la FIA, pour la F1. Nous sommes dans le même bateau, et il est important qu'il y ait du respect pour les bénévoles qui nous aident, au final, à organiser ces week-ends de course."

Christian Horner, directeur de Red Bull

Michael Masi a révélé après la course du Qatar qu'il avait alerté les commissaires sur les commentaires de Horner, qui ont été prononcés sur Sky Sports avant la course. L'Australien a expliqué qu'il ne pouvait en aucun cas accepter des critiques à l'encontre des commissaires de piste, qui font leur travail pour protéger les pilotes, ici en signalant une voiture à l'arrêt en piste.

"On ne devrait pas attaquer qui que ce soit, tout particulièrement lorsque des milliers de commissaires bénévoles partout dans le monde nous consacrent une grande partie de leur temps libre. Sans eux, ce championnat qui est adoré par tant de personnes ne pourrait pas avoir lieu. Je défendrai chaque bénévole, chaque officiel de chaque circuit partout dans le monde, et j'insisterai sur le fait que ce n'est pas acceptable."