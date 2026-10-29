Formule 1

Daniel Ricciardo regrette-t-il d'avoir quitté Red Bull pour Renault ?

Daniel Ricciardo revient sur la décision qui a marqué un tournant dans sa carrière en 2018.

Benjamin Vinel

Publié: 29 oct. 2026, 15:05

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Photo de : Mark Thompson / Getty Images

En juillet 2018, Daniel Ricciardo était l'un des pilotes les plus cotés du paddock de Formule 1. Il faisait partie de la famille Red Bull depuis dix ans, depuis ses débuts en formules de promotion, et était devenu l'un des fers de lance de la marque.

Mais lorsque Cyril Abiteboul lui a proposé un contrat chez Renault en F1, Ricciardo a décidé de franchir le pas. Un choix audacieux, alors qu'il avait remporté deux Grands Prix au cours de la première moitié de la saison 2018, tandis que les monoplaces jaunes n'avaient jamais fait mieux qu'une cinquième place à l'arrivée.

Le pari n'a pas été payant. Ricciardo n'a décroché aucun podium en 2019, Renault a été devancé par McLaren dans la lutte pour la quatrième place au championnat constructeurs, et l'Australien a signé avec l'écurie de Woking pour 2021 avant même le début de la saison 2020, dont le coup d'envoi avait été retardé par la pandémie de Covid.

Daniel Ricciardo (Renault)

Photo de: Mark Sutton / Getty Images

Ricciardo a connu d'immenses difficultés chez McLaren, malgré une victoire surprise au Grand Prix d'Italie 2021. À tel point qu'il n'est pas allé au terme de son contrat et a été remplacé par son compatriote Oscar Piastri pour la saison 2023. Son sort ne s'est pas amélioré lors de son dernier passage chez AlphaTauri, devenue VCARB, où ses performances insuffisantes ont également précipité son départ.

Pendant ce temps, son ancien coéquipier Max Verstappen a continué sa progression, jusqu'à remporter quatre titres mondiaux consécutifs avec Red Bull, l'écurie que Ricciardo avait choisi de quitter de son plein gré.

Huit ans plus tard, interrogé dans le podcast Beyond The Grid sur d'éventuels regrets concernant son départ de Red Bull, Ricciardo a pris le temps de réfléchir :

"Je ne sais toujours pas vraiment comment répondre à cette question, parce que je ne veux surtout pas dire : 'Oui, je serais devenu champion du monde si j'étais resté', car ce n'est pas une réalité que j'ai vécue."

"Max a prouvé qu'il était l'un des meilleurs pilotes de tous les temps, et je ne veux pas non plus minimiser cela en disant : 'Oui, je l'aurais battu et je serais devenu champion du monde'. Cela n'aurait pas été une tâche facile, mais je pense que ce serait aussi un peu injuste envers lui de dire ça. Évidemment, j'ai énormément de respect pour lui."

Daniel Ricciardo et Max Verstappen chez Red Bull.

Photo de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Je reconnais que c'était une décision qui... Si je vous racontais tout ce qui s'est passé, c'était complètement fou."

Le besoin de changement a notamment pesé dans la décision de Ricciardo, après une décennie passée dans l'environnement Red Bull.

"Pour répondre brièvement, oui, j'aurais aimé rester, mais... Je ne sais pas, à l'époque, je suis parti parce que j'avais le sentiment de m'être un peu installé dans une routine, de m'être un peu reposé sur mes acquis", a-t-il poursuivi. "Je crois que j'avais envie d'essayer autre chose. Ce n'est pas aussi simple que ça."

"Si j'avais pu devenir champion du monde, est-ce que c'était ma meilleure chance ? Oui, absolument. J'aurais adoré connaître une autre réalité, celle où je serais resté. Je ne veux pas dire que cela me hante, mais c'est la grande inconnue qui me fait me demander : 'Hmm, je suis vraiment curieux de savoir comment les choses se seraient passées'."

Daniel Ricciardo (Renault)

Photo de: Getty Images

Ricciardo était toutefois parfaitement conscient de la vitesse de Verstappen, qui commettait de moins en moins d'erreurs. "Il y a aussi une réalité dans laquelle Max continuait de progresser, prenait de plus en plus confiance, et je ne sais pas... Est-ce que j'aurais continué à élever mon niveau ? C'est difficile à dire", a-t-il reconnu.

"J'ai remporté des courses cette année-là, en 2018, et j'ai signé une pole position. J'étais encore tout à fait capable de rivaliser avec Max, et je ne doute pas de mes capacités à avoir continué à me battre contre lui, mais... c'est une question difficile."

"Il est clair qu'à partir de ce moment-là, le parcours a été un peu plus sinueux et mouvementé. Ça a été un tournant, c'est certain. Alors, si je pouvais revivre cette période, est-ce que je resterais ? Et suis-je vraiment curieux de savoir ce qui se serait passé ? Oui, la réponse est oui. Si vous voulez appeler ça du regret, de la curiosité ou autre chose, alors je dirai oui."

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