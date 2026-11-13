Formule 1

"Je me faisais démolir" : comment Ricciardo a craqué après son retour "humiliant" en F1

Deux ans après avoir quitté la F1, Daniel Ricciardo revient sur la fin de sa carrière : une période non seulement frustrante, mais aussi éprouvante pour sa santé mentale.

Benjamin Vinel

Publié: 13 nov. 2026, 17:34

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Photo de : Red Bull Content Pool

Lorsque Daniel Ricciardo a participé au podcast Beyond The Grid le mois dernier, il s'est exprimé avec davantage de recul, presque avec plus de sagesse. Deux années passées loin de la Formule 1 lui ont donné le temps nécessaire à l'introspection et lui ont permis d'analyser ses dernières saisons en Grand Prix sous un nouvel angle.

Ces dernières années ont été difficiles. Après avoir perdu son baquet chez McLaren, Ricciardo est revenu dans son ancienne équipe de Faenza avec l'espoir de reprendre une place chez Red Bull. En vain. Il n'a jamais retrouvé le niveau de performance qui avait fait sa réputation, après avoir déjà vécu une période éprouvante à Woking. Sa victoire surprise au Grand Prix d'Italie ne suffit pas à faire oublier qu'en dehors de ce succès, il n'a plus décroché le moindre podium lors de ses 70 derniers Grands Prix.

Si son aventure en F1 ne s'est pas terminée comme il l'aurait souhaité - Red Bull ayant décidé de miser sur Liam Lawson pour son deuxième baquet chez Racing Bulls -, Ricciardo a depuis pris conscience qu'il n'était plus dans les bonnes dispositions mentales pour courir.

"À ce moment-là, j'en avais assez de prendre des coups. J'avais l'impression de me faire démolir", explique-t-il à propos de son état d'esprit lors de sa dernière course, au Grand Prix de Singapour 2024. "J'avais toujours faim et envie de prouver quelque chose, principalement à moi-même, mais il y avait des moments où je n'en pouvais plus."

"Je crois aussi que j'étais dans le déni, en retrouvant cette carapace protectrice que l'on peut parfois se construire : 'Je peux le faire, je suis fort, je vais surmonter ça, je suis à la hauteur', et ainsi de suite."

"Il y a vraiment eu des moments où je me disais : 'Pfff, je n'aime plus vraiment ça, je n'ai plus tellement envie d'être ici'. Je me disais que ça irait mieux après une bonne nuit de sommeil, que j'allais m'en sortir et que tout irait bien. Puis je faisais peut-être une bonne course ou vivais un moment où je me disais : 'Oui, j'ai retrouvé la flamme'."

Daniel Ricciardo (VCARB)

Photo de: Erik Junius

"Je voulais toujours que l'histoire se termine comme dans un conte de fées, bien sûr. Je voulais retourner chez Red Bull, et j'aurais adoré redevenir le coéquipier de Max et me battre à nouveau aux avant-postes. Mais au fond de moi, je savais que je m'épuisais de plus en plus."

"Je pense qu'en raison de nombreux facteurs, il m'était devenu plus difficile de performer et de rivaliser au niveau qui avait été le mien auparavant. On voit certains pilotes, plus âgés que moi, qui continuent à le faire à un très haut niveau. C'est différent pour chacun."

"Il y avait simplement beaucoup de souffrance, tout un processus, beaucoup de choses qui se produisaient ou s'étaient produites au fil des années et qui, je crois, se sont accumulées. Il m'était devenu très difficile de mettre tout cela de côté pour courir."

Submergé par ses émotions, Ricciardo n'est pas certain qu'il aurait été capable de prendre lui-même la décision, pourtant probablement salutaire, de mettre un terme à sa carrière.

"La crainte que j'avais, avec le recul et maintenant que je sais à quel point je suis heureux de ne plus vivre tout ça, c'est : que se serait-il passé s'ils avaient continué à prolonger mes contrats ? Est-ce que j'aurais continué ? Aurais-je un jour été capable de dire stop ? Je sais que j'en ai eu envie à plusieurs reprises", reconnaît-il.

"Je peux vous dire qu'après le Grand Prix de Monaco 2022, j'étais posé dans mon appartement, en train de discuter avec mon équipe, et je leur ai dit : 'Je ne veux plus faire ça, j'arrête'. J'ai eu cette conversation plus d'une fois au fil des années. Silverstone, en 2015, avait aussi été l'une de ces occasions."

Avec McLaren, Ricciardo s'était qualifié à une modeste 14e place avant de terminer 13e du Grand Prix de Monaco 2022, sur le circuit où il s'était imposé quatre ans plus tôt. Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2015, son neuvième temps avait été annulé pour non-respect des limites de piste, le reléguant à la 10e place sur la grille. Après un accrochage avec Romain Grosjean au départ, il avait ensuite évolué dans le bas du classement avant d'être victime d'une défaillance électrique.

Daniel Ricciardo (McLaren)

Photo de: ACM / Philippe Magoni

"Il y a des gens autour de vous qui vous disent : 'Tu es formidable, tu peux encore y arriver'. Et vous finissez aussi par croire bon nombre de ces voix. Je sais qu'ils ne pensent pas à mal, mais vous n'avez finalement pas vraiment l'occasion d'avoir vos propres réflexions. Je pense que cela aurait probablement continué et que je serais peut-être encore en train de courir aujourd'hui. C'est aussi une perspective qui fait peur", ajoute l'Australien de 37 ans.

"Je n'aime toujours pas la façon dont tout cela s'est terminé, mais une partie de moi est aussi reconnaissante qu'ils aient pris cette décision, car je n'aurais pas voulu être encore dans cette situation aujourd'hui."

Ricciardo a néanmoins eu du mal à accepter ce qu'il décrivait comme un sentiment d'échec et d'humiliation, alors que sa carrière s'est achevée brutalement et qu'il devait faire le deuil de ses rêves de titre mondial.

"On commence à courir très jeune et, au fil des années, on développe une certaine forme de dureté, mais elle se retourne aussi contre soi-même", explique-t-il. "On peut être très dur avec soi-même et avoir des attentes élevées."

"Alors, disons que l'échec - c'est ainsi que je le percevais -, le fait de ne pas avoir été au niveau auquel je devais être à ce moment-là, de ne pas avoir pu terminer la saison ou quoi que ce soit d'autre, tout cela s'accompagne d'un sentiment d'humiliation. J'avais échoué, je n'étais plus capable de faire ce que je savais faire auparavant."

"En essayant de gérer tout ça au cours des mois suivants, j'ai compris que je cherchais simplement à fuir cette humiliation. Les gens me voyaient en public et je donnais l'impression de m'amuser, de rire, de prendre un verre ou autre. Mais je ne faisais que cacher ce que je ressentais réellement au fond de moi : beaucoup de souffrance et de tristesse. C'est terminé. J'étais autrefois ce gamin qui rêvait de se battre pour un titre mondial et de remporter des courses. Tout ça a disparu.'"

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Ricciardo a donc pris du recul, s'est tenu à l'écart du paddock et des obligations médiatiques qui l'accompagnaient, privilégiant le temps passé seul et dont il avait besoin.

"En ce qui concerne le pilotage, j'étais épuisé, sans même parler de mes émotions et de tout le reste. J'étais simplement fatigué", explique-t-il. "Je savais que j'avais besoin de prendre mes distances avec tout, même avec les gens. L'année dernière, j'ai beaucoup voyagé seul et fait plusieurs escapades en solitaire, notamment de nombreuses randonnées. Je savais simplement que j'avais besoin de respirer, seul."

Vainqueur de huit Grands Prix, il s'est toutefois rendu aux 500 Miles d'Indianapolis en mai dernier, une expérience qui lui a permis de retrouver sa passion pour la course: "Le fait de redevenir un simple fan m'a rappelé que j'aimais vraiment le sport automobile."

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