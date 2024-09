La F1 fixe la date et le lieu des essais hivernaux 2025

La FIA et la Formule 1 ont officiellement fixé les dates des essais hivernaux préalables à la saison 2025. Ceux-ci se dérouleront au mois de février prochain et auront une nouvelle fois lieu sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn.

Comme au début de cette année, les écuries disposeront de trois journées complètes de roulage, les 26, 27 et 28 février. Une limite conservée en raison de la stabilité réglementaire avant ce qui sera l'ultime campagne disputée sous l'égide de l'actuelle ère technique, débutée en 2022. L'année suivante entrera en vigueur la refonte globale pour les châssis et les unités de puissance avec, probablement, des essais hivernaux revus à la hausse.

Une fois encore, les écuries et les dirigeants de la discipline ont fait le choix de Bahreïn et non de Barcelone afin de disposer de conditions météo favorables et représentatives pour que les essais soient le plus utile possible. Chaque pilote disposera donc d'un jour et demi pour découvrir sa nouvelle monture, si tant est que chaque écurie divise équitablement son programme.

En revanche, contrairement à ces dernières années, les équipes ne resteront pas à Sakhir entre les essais hivernaux et le début de la saison. C'est en effet le Grand Prix d'Australie qui ouvrira le championnat 2025, près de trois semaines plus tard. Suivront les rendez-vous de Shanghai et de Suzuka. Ainsi, les écuries ne retrouveront Bahreïn pour le Grand Prix qu'un mois et demi après les tests hivernaux, le week-end du 13 avril.

La Formule 1 précise toutefois qu'une partie du fret restera à Bahreïn pendant ce laps de temps, dans le cadre de ses engagements visant la neutralité carbone en 2030.

Rappelons qu'en dehors de ces essais officiels, chaque écurie dispose dans l'année de deux occasions de tournage promotionnel, dans une limite très réduite de kilomètres et avec des pneus de démonstration. Il s'agit souvent d'une opportunité pour procéder au shakedown d'une monoplace. D'autres essais privés ont lieu dans l'année mais sont strictement encadrés par Pirelli, avec des données partagées entre toutes les écuries.