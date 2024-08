Les écuries veulent éviter l'explosion des essais privés en 2025

La grille F1 devenant de plus en plus compétitive, et la mise au point des réglages mécaniques s'avérant être la clé pour maximiser les performances lors des week-ends de course, les équipes ont rapidement réalisé les avantages qu'elles pouvaient tirer de l'exploitation de leurs anciennes monoplaces.

Selon le règlement actuel des essais en F1, les équipes peuvent tester pendant un nombre illimité de jours ce que l'on appelle officiellement les "Previous Cars" (TPC). Ces voitures sont classées comme étant conformes aux "règlements techniques de l'une des trois années civiles précédant immédiatement l'année du championnat en cours".

Pour 2024, cela signifie que les équipes ont pu utiliser leurs monoplaces de 2022, qui était la première année de l'ère des voitures à effet de sol et qui est donc pertinente au regard des machines actuelles. Certaines équipes utilisent les tests avec les anciennes monoplaces, illimités, pour aider à préparer les jeunes pilotes, comme Mercedes qui a donné un kilométrage précieux à Andrea Kimi Antonelli dans sa W13 de 2022.

Andrea Kimi Antonelli au volant de la Mercedes W13 à Imola. Photo de: Davide Cavazza

D'autres ont cependant utilisé l'opportunité de faire rouler leurs voitures 2022 pour des bénéfices plus importants, notamment Red Bull qui a fait rouler Max Verstappen à Imola dans sa RB18 avant le Grand Prix d'Espagne cette année pour aider à améliorer sa compréhension des problèmes avec les vibreurs.

Les opportunités potentielles de développement que de tels essais offrent ont alerté les équipes rivales. D'après les informations de Motorsport.com, le sujet a été abordé lors de la dernière réunion de la Commission F1 avant la pause estivale.

Au vu de ce qui a été considéré comme un avertissement selon lequel certaines équipes envisageaient d'étendre leurs roulages avec des anciennes monoplaces pour mener des programmes d'essais complets avec du personnel sur mesure pour 2025, des démarches sont en cours pour introduire une série de règles visant à limiter ce qui est autorisé.

Ces discussions sont maintenant en cours entre les équipes et la FIA au niveau du Comité Consultatif Sportif, et il est probable que plusieurs éléments clés soient ensuite ajoutés à la réglementation de l'année prochaine.

Bien qu'aucune décision définitive n'ait été prise, les éléments débattus sont l'interdiction de rouler sur les circuits figurant au calendrier pendant les 60 jours précédant une épreuve, la limitation à quatre jours de test (ou 1000 kilomètres au total) pour les pilotes participant au championnat actuel, avec une limite potentielle de 20 jours au total pour les essais "TPC" de la saison.

Les discussions devraient finaliser les règles au cours des prochaines semaines avant qu'elles ne soient soumises à l'approbation de la Commission F1 dans la foulée. S'exprimant sur le test de Verstappen au volant de la RB18 à Imola plus tôt cette année, le directeur de l'équipe Ferrari, Frédéric Vasseur, a estimé que des mesures devaient être prises pour séparer le fonctionnement des "Previous Cars" afin d'aider les jeunes pilotes à acquérir de l'expérience des tests pour gagner en connaissance pour le développement.

"On peut différencier les essais de Previous Cars (TPC) que l'on fait avec les pilotes titulaires parce que, pour moi, c'est plus du développement qu'autre chose quand on fait un TPC une semaine avant un Grand Prix", a-t-il déclaré. "Je ne me plains pas d'eux [Red Bull]. C'est prévu par le règlement, et c'est tout à fait normal, mais c'est plus du développement qu'autre chose."

"Si nous devons le contrôler, nous devrons séparer les deux aspects : les journées que nous faisons avec nos pilotes titulaires et les journées que nous faisons avec nos pilotes qui ne participent pas à la course."

Photo de: Erik Junius

Les règlements interdisent déjà aux équipes de faire rouler des nouvelles pièces lors des TPC : "Aucune pièce d'essai, aucun capteur, aucun instrument, aucun logiciel d'essai, aucun changement de composant, aucun essai opérationnel ou essai de procédure ne sera autorisé s'il fournit au concurrent des informations relatives aux voitures du championnat actuel ou aux voitures conformes au TCC."

Toutefois, les changements de configuration sont libres, ce qui peut s'avérer précieux car les monoplaces actuelles fonctionnent souvent dans une fenêtre de performance étroite, de sorte que toute aide à la compréhension des exigences de la piste peut être bénéfique.