Pérez : "Je n'étais pas meilleur que maintenant en début de saison"

Après un quatrième podium en cinq courses lors du Grand Prix de Chine, Sergio Pérez a vécu une véritable traversée du désert. En manque de performances, auteur d'erreurs préjudiciables à plusieurs reprises lors des qualifications, le pilote mexicain a même vu son volant au sein de l'écurie Red Bull menacé, en raison d'une clause de performance dans son contrat.

Finalement maintenu par Red Bull pour la fin de la saison, alors qu'il dispose également d'un contrat pour les deux années suivantes, Pérez aborde la reprise avec davantage de sérénité, mais également la ferme volonté de rebondir, alors que son écurie elle-même a pour objectif de retrouver une domination désormais mise à mal par McLaren et Mercedes.

"La motivation est là. J'ai vraiment hâte d'y être", assure Sergio Pérez avant la rentrée des classes à Zandvoort. "J'ai vraiment envie de reprendre la compétition. Je suis donc très, très heureux et enthousiaste pour cette deuxième moitié de saison."

"Cette pause a été très positive pour Red Bull", continue-t-il. "Nous avons pu trouver beaucoup de choses. Je pense qu'au moins nous avons une bonne vision d'ensemble de la situation. Vous savez, il y a eu une ou deux évolutions qui nous ont probablement menés sur la mauvaise voie."

Comme son équipier Max Verstappen, Sergio Pérez constate le resserrement des forces en tête du peloton. Photo de: Red Bull Content Pool

"Et oui, en y repensant maintenant, nous savons exactement où nous en sommes, ce qui est une très bonne chose, parce que je pense que ce n'était pas si clair lors des dernières courses, et si nous pouvons y remédier et revenir au niveau que nous avions plus tôt, c'est une autre question. Mais je pense qu'à cet égard, c'est très positif."

De la même façon, Sergio Pérez espère que les ajustements apportés aux RB20 seront de nature à lui permettre de retrouver la confiance, et par conséquent la compétitivité qui était la sienne lors des premiers Grands Prix.

Nous allons certainement essayer beaucoup de choses pour essayer de revenir à niveau.

"Je me suis battu dans cette direction", continue-t-il. "Évidemment, je ne peux pas entrer dans les détails, mais beaucoup de mes combats ont été menés dans ce sens. C'est difficile de rentrer dans une quantité de détails, mais ce n'est pas comme si au début de l'année, j'étais un bien meilleur pilote que je ne le suis maintenant."

"Il y a donc certainement eu des choses qui ne se sont pas passées comme je le souhaitais et qui m'ont fait plus de mal, et nous n'avons probablement pas tiré le maximum de la voiture à cet égard. […] Il est certain que nous avons pris quelque part un virage qui n'était pas le bon."

"Nous allons certainement essayer beaucoup de choses pour essayer de revenir à niveau. Il est certain que nous avons pris la mauvaise direction, mais il est évident que ce n'est pas facile à rattraper et que cela ne se fait pas si rapidement. Tout prend du temps, et il est évident qu'avec le manque de pratique auquel nous pourrions être confrontés et les différents types de circuits à venir, ce n'est pas si simple."

Sergio Perez espère rebondir lors de la seconde partie de saison. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

De fait, la baisse de performance des Red Bull depuis plusieurs Grands Prix n'a pas facilité le retour en forme de Sergio Pérez. L'équipe autrichienne ne s'est plus imposée depuis le 23 juin dernier lors du Grand Prix d'Espagne avec Max Verstappen, avant de s'incliner face aux Mercedes et aux McLaren lors des quatre dernières épreuves.

L'équipe autrichienne doit donc redresser la barre lors des dix derniers Grands Prix de la saison, sous peine de perdre l'avantage, si ce n'est au classement pilotes où Verstappen compte encore 78 points d'avance sur Lando Norris, au classement constructeurs, où McLaren est revenue à 42 unités. Pérez sait qu'il est de sa responsabilité d'éviter de nouveaux week-ends "sans", alors que McLaren peut compter sur deux pilotes réguliers avec Norris et Oscar Piastri.

"Je pense que si nous parvenons à résoudre nos problèmes, nous nous rapprocherons certainement d'eux, puis nous serons à égalité, et il y aura des pistes où nous serons plus forts qu'eux, et alors, surtout en course, je pense que nous pourrons faire un très beau pas en avant."

"Nous allons faire quelques compromis ici et là, mais je ne suis pas trop inquiet. Je pense que la chose la plus importante pour nous est de comprendre où nous en sommes en termes de problème, et ensuite nous pourrons aller de l'avant."