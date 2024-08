Marko garantit une F1 à Lawson en 2025, Ricciardo se dit "content pour lui"

Après des mois à tourner autour du pot, Helmut Marko, l'influent conseiller Red Bull, a finalement déclaré que Liam Lawson serait assurément dans un baquet de l'une des écuries de la marque autrichienne en F1. "Il y aura une décision en septembre", a-t-il d'abord déclaré pour la publication autrichienne Kleine Zeitung, ce qu'il avait déjà indiqué au début du mois notamment. Puis il a ajouté : "Il sera assurément dans l'une de nos voitures l'année prochaine."

Sachant que Max Verstappen, Sergio Pérez et Yuki Tsunoda sont tous trois engagés avec Red Bull pour l'an prochain (voire au-delà), les deux premiers étant les titulaires au sein de l'écurie mère et le Japonais chez Visa Cash App RB, les regards se tournent forcément vers un Daniel Ricciardo qui, plus que jamais, doit sentir le vent du boulet. Il faut toutefois garder en tête que les contre-performances régulières et les doutes qui entourent l'avenir de Pérez, dont le contrat courant jusqu'en 2026 est assorti de clauses libératoires, fragilisent sa place pour l'année prochaine.

Longuement interrogé sur ce contexte ce jeudi à Zandvoort, Ricciardo a semblé accepter la donne d'un Lawson assuré d'être titulaire en 2025 et d'une situation personnelle s'inscrivant forcément en pointillés, tout en se montrant désireux de continuer sa montée en puissance pour démontrer qu'il a encore sa place dans la famille Red Bull... et pas ailleurs.

Daniel, après la pause estivale, vous revenez sous les mêmes couleurs. Y a-t-il eu un moment où vous avez pensé que ce serait différent ?

Hum, écoutez, je n'ai pas écarté cette possibilité avec certitude. Je ne veux pas dire 'Oh non, je n'ai jamais pensé à ça'. J'ai envisagé qu'il pourrait se passer quelque chose, mais je n'ai pas non plus espéré ou donné trop d'importance à mes espoirs. J'étais conscient que quelque chose pourrait changer, mais je me contentais de faire ce que je faisais, et que si on devait m'appeler, on m'appellerait. C'est ainsi que les choses se sont passées. Il est évident que je n'ai pas reçu d'appel, mais c'est aussi... c'est probablement à ce niveau que je me suis préparé mentalement plutôt que de me dire 'Oh, c'est maintenant, ça va arriver'. La situation est restée inchangée.

Je pense [que Lawson] mérite une place sur la grille. D'une certaine manière, je suis content pour lui.

Helmut Marko a dit que Liam Lawson serait assurément dans l'une des voitures de Red Bull la saison prochaine. Quel impact cela a-t-il sur votre état d'esprit et votre approche de la seconde partie de l'année ?

C'est... c'est OK. Écoutez, je sais très bien que... la performance est ma meilleure amie, et si je fais ce que je sais que je peux faire et que je suis capable de faire, alors je pense que cela me mettra dans une très bonne situation pour évidemment rester quelque part dans la famille l'année prochaine. Donc oui, je dois juste me concentrer là-dessus.

En parlant de Liam, j'ai eu l'occasion de le voir piloter la voiture l'année dernière [quand il a remplacé Ricciardo pendant plusieurs GP après sa blessure de Zandvoort, ndlr] et je pense qu'il a fait du bon travail. Je pense qu'il mérite une place sur la grille. Je ne peux donc pas... D'une certaine manière, je suis content pour lui. S'il est assuré d'avoir une place l'année prochaine, je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est un pilote qui le mérite. Qu'est-ce que cela signifie pour moi ? Comme je l'ai dit, je suis probablement un peu dans l'inconnu, mais si je suis performant, je suis sûr qu'ils me trouveront une place quelque part.

Vous avez dit que vous n'aviez pas reçu d'appel pendant les vacances. Avez-vous appelé quelqu'un pour obtenir des éclaircissements, probablement aussi pour l'année prochaine ?

Eh bien, non. Je n'ai pas reçu d'appel pour me dire : 'Hé, ça va ? Tu bouges'. Mais non, bien sûr, je continue à discuter. Évidemment, cette semaine-là, après Spa, ce n'était pas [encore] la fermeture des usines, donc nous avons pu continuer à travailler. Et j'ai eu une journée de tournage, donc j'ai aussi parlé à l'équipe après ça.

Mais oui, en ce qui concerne, disons, l'avenir, je pense qu'il est clair que depuis Montréal, j'ai davantage fait ce que l'on attendait de moi, en termes de résultats. Il s'agit donc de continuer ainsi, de continuer à performer au niveau dont nous savons que je suis capable, et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Donc oui, la performance, c'est tout. Évidemment, je dois continuer sur ma lancée, et cela augmentera mes chances de rester sur la grille de départ.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team Photo de: Red Bull Content Pool

Vous concentrez-vous toujours sur la famille Red Bull ?

Oui, juste sur elle. Je pense aussi que c'est... Écoutez, je suis très heureux d'être de retour ici, je parle aussi de performance. C'est agréable de ne pas regarder ailleurs, de ne pas avoir d'autres petites distractions, parce que je peux me concentrer sur ça. C'est une approche globale. Mais je pense que cette approche me permettra de tirer le meilleur de moi-même, et si ce n'est toujours pas suffisant, alors 'c'est la vie' [en français dans le texte, ndlr]. Mais je pense que cela apportera aussi... C'est une sorte d'intensification, mais aussi de simplification. Je crois donc que c'est la meilleure approche. Et je sais que ce n'est pas... que ce n'est pas de l'entêtement, mais je n'ai pas envie d'être ailleurs non plus.

Mais est-ce que quelqu'un d'autre, en dehors de Red Bull, vous a contacté ?

C'est peut-être pour ça ! Peut-être que c'est quelque chose du genre : 'oh, personne ne me contacte, alors qu'ils aillent se faire voir !" [rires] Non, c'est... non, je ne vais pas dire que tout le monde m'appelle pour me dire 'Hé, si ça ne marche pas [chez Red Bull], on a quelque chose pour toi'. Mais je pense aussi que j'ai été assez ouvert sur le fait que je ne voulais pas... J'ai évidemment fait quelques détours ces dernières années, et cela peut être fatigant en soi.

J'ai l'impression d'avoir travaillé pour revenir ici, et Red Bull m'a aussi donné l'opportunité de revenir. Ce n'est donc pas quelque chose que je veux ignorer. [...] Il n'y a rien d'autre pour moi. C'est tout. Et je suis reconnaissant de ce qu'ils ont pu me donner aujourd'hui, et je veux vraiment essayer de faire en sorte que ça marche avec eux.

Propos recueillis par Jonathan Noble