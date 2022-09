La date de signature de Piastri interroge, Ricciardo dédramatise

Charger le lecteur audio

En tranchant sur l'imbroglio contractuel entourant Oscar Piastri pour 2023, le Conseil de Reconnaissance des Contrats de la FIA (CRB) a également révélé vendredi que l'Australien avait paraphé son engagement avec McLaren le 4 juillet. C'est cet accord qui a été reconnu comme le seul étant valable par l'instance, donnant ainsi tort à Alpine et permettant à l'écurie de Woking d'officialiser le recrutement de l'Australien.

Néanmoins, la date de signature révélée a provoqué des interrogations sur le cas de Daniel Ricciardo, dont le départ prématuré à l'issue de la saison a été acté seulement en début de semaine dernière. Surtout, celui qui est encore pilote McLaren mais désormais sans volant pour 2023 s'était fermement exprimé durant l'été en écrivant sur les réseaux sociaux : "Je suis engagé chez McLaren jusqu'à la fin de l'année et je ne vais pas quitter la F1". C'était le… 13 juillet.

La nature de cette communication laisse penser que Daniel Ricciardo ignorait les plans de McLaren et l'intention claire de l'écurie de le remplacer par Oscar Piastri. À moins que l'ex-pilote Red Bull n'ait simplement assuré ses arrières pour être en position de force au moment de négocier son départ. Car Andreas Seidl, directeur de McLaren, martèle que tout s'est fait dans la transparence.

"Bien sûr, on n'entre pas dans les détails de ce qu'il y avait dans le contrat que l'on a signé avec Oscar", rappelle Andreas Seidl. "Mais concernant Daniel, comme on l'a communiqué la semaine dernière, je pense que tout au long de l'année on a eu un dialogue ouvert et transparent, avec Zak et moi, et à tout moment. Il n'y a donc aucun problème à cet égard."

Daniel Ricciardo a fait savoir au micro de Sky Sports qu'il ne savait pas qu'Oscar Piastri avait signé un contrat le 4 juillet mais qu'à ce stade des discussions très franches et ouvertes sur sa situation étaient déjà en cours avec McLaren.

"La date, c'est la première fois que j'en entends parler", confie-t-il. "Je ne suis pas au courant de la chronologie, de ceci-cela, et de ce dont l'équipe discute. Sincèrement, disons que déjà avant cette date, environ un mois, on discutait déjà, pas de mon avenir mais de ce que l'on pouvait améliorer pour que le futur soit meilleur avec l'écurie. Je suis au courant qu'il y avait des discussions en cours. Donc en termes de calendrier, oui, j'imagine aussi que c'est ce que l'équipe a fait, préparer Oscar, et ce n'est pas mes affaires de savoir quel jour ils ont parlé de ceci ou de cela. Si c'est le cas, alors c'est comme ça. Ce n'est pas vraiment à moi de décider de ça."

