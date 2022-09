La FIA valide le contrat de Piastri avec McLaren

Charger le lecteur audio

Le Conseil de Reconnaissance des Contrats de la FIA a donné son verdict : l'accord entre Oscar Piastri et McLaren est parfaitement valide. Malgré les récriminations d'Alpine, qui préparait son pilote de réserve à une titularisation – à Enstone ou ailleurs – depuis un certain temps, celui-ci va bel et bien prendre la direction de Woking pour les saisons 2023 et 2024. Piastri laisse son écurie actuelle avec un baquet à remplir, alors qu'elle s'arrachait auparavant les cheveux pour trouver une solution qui convienne au jeune loup et au vétéran Fernando Alonso, finalement parti chez Aston Martin.

Piastri va donc remplacer son compatriote Daniel Ricciardo chez McLaren à la suite des performances décevantes de ce dernier depuis son arrivée en orange et se délecte de faire ses débuts au sein de cette écurie légendaire, comme Lewis Hamilton, Kevin Magnussen et Stoffel Vandoorne au XXIe siècle.

"Je suis extrêmement heureux de faire mes débuts en F1 dans une équipe aussi prestigieuse que McLaren et je suis très reconnaissant de l'opportunité qui m'est donnée", déclare Piastri, qui a signé avec l'écurie dès le 4 juillet dernier. "Voilà longtemps que l'équipe donne traditionnellement leur chance aux jeunes talents, et je suis impatient de travailler aux côtés de Lando pour pousser l'équipe vers l'avant de la grille. Je suis concentré sur les préparatifs pour mes débuts en F1 en 2023."

Chez McLaren, forcément, on se délecte d'avoir réalisé un tel coup : arracher à Alpine, concurrent direct de l'écurie au championnat des constructeurs, le pilote qui a remporté coup sur coup les championnats de Formule Renault Eurocup, FIA F3 et Formule 2 de 2019 à 2021.

"Toute l'équipe est ravie d'accueillir Oscar chez McLaren pour la saison 2023", ajoute le directeur d'équipe Andreas Seidl. "Il a réalisé une carrière impressionnante jusqu'ici et nous sommes certains qu'avec Lando, il pourra nous aider à aller de l'avant et à franchir une nouveau cap dans nos ambitions. Nous avons encore un important travail à accomplir cette saison, et l'équipe reste concentrée dessus, avant de s'assurer ensuite qu'Oscar soit intégré aussi vite que possible et prêt à relever les défis qui l'attendent. Nous avons hâte de nous préparer pour cette saison 2023 ensemble."

"Oscar est l'un des talents prometteurs passés par les formules de promotion et nous sommes ravis de le voir rejoindre l'équipe pour 2023", confirme Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "En gagnant à la fois en F3 et F2 lors de sa première saison, il a témoigné de tout son talent en monoplace. Avec Lando et Oscar, nous avons un duo jeune et enthousiasmant avec un énorme potentiel en vue d'accomplir nos ambitions futures. Oscar est une recrue formidable pour la famille McLaren et nous avons hâte de le voir grandir chez nous."

Du côté d'Alpine, on accepte la décision par le biais d'un communiqué laconique : "BWT Alpine F1 Team remercie le Conseil de Reconnaissance des Contrats (CRB) de s'être réuni lundi, et nous prenons acte de la décision qu'il a prise. Nous considérons que l'affaire est close de notre côté et nous annoncerons notre duo de pilotes pour 2023 en temps voulu. Dans l'immédiat, notre objectif est le Grand Prix des Pays-Bas et l'obtention de points dans notre lutte pour la quatrième place du championnat constructeurs."

L'écurie tricolore doit désormais pallier la double défection d'Alonso et Piastri et s'intéresse à Pierre Gasly, qui est toutefois sous contrat avec Red Bull jusqu'à fin 2023. Un accord devrait alors être trouvé avec la marque autrichienne pour qu'il vienne épauler un autre pilote normand, Esteban Ocon.