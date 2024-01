Horner : Sa défaite à Miami a été un "gros coup psychologique" pour Pérez

Lorsqu'il est arrivé au GP de Miami, début mai, Sergio Pérez ne comptait que six points de retard sur son coéquipier Max Verstappen au championnat. Les quatre premiers Grands Prix de la saison 2023 les avaient laissés sur un bilan de 2 contre 2, le Mexicain s'étant imposé en Arabie saoudite avant de réaliser le doublé à Bakou avec le Grand Prix et la course sprint.

Les chances de Pérez de prendre la tête du classement général lors du premier rendez-vous américain de la saison ont été grandement boostées par l'erreur de Verstappen en Q3, puis le crash de Charles Leclerc qui a empêché toute amélioration en fin de séance. Pérez héritait alors de la pole, tandis que Verstappen n'obtenait qu'une maigre neuvième place sur la grille.

Mais le lendemain, le Néerlandais a profité d'une contre-stratégie face à Pérez, leader dans les premiers tours, pour irrémédiablement remonter sur le Mexicain et enfin le dépasser peu après son unique arrêt au stand. C'était pour lui le début d'une impressionnante série de succès alors que Pérez ne gagnerait plus de toute la saison.

"Lors des quatre ou cinq premières courses, il était très, très fort", a déclaré Christian Horner à propos de Sergio Pérez dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com. "Et c'est vraiment après Miami, où je pense que perdre cette course a été un gros coup psychologique pour lui… Dans la foulée, [il y a eu] la Q1 de Monaco, où il a commis une erreur."

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen a fondu sur Sergio Pérez à Miami pour finalement le priver de la victoire.

"Vous savez, la confiance est un élément tellement essentiel dans ce sport et je pense que la dynamique qu'il s'était construite − car ses courses en Arabie saoudite et en Azerbaïdjan avaient été vraiment exceptionnelles − [a été impactée]. En Azerbaïdjan, il avait remporté le sprint et le Grand Prix. Quand nous sommes retournés en Europe, cela a commencé à se désagréger pour lui. Et ensuite, il y a eu des sortes de hauts et de bas."

"Il a fait, par exemple, une course brillante à Monza, un excellent choix à Zandvoort sur le mouillé, puis, malheureusement, les erreurs ont commencé à s'accumuler tandis qu'il s'est mis plus de pression. Mais ce qui a été bien, ça a été de le voir retrouver sa forme à la fin de la saison. Et, bien sûr, obtenir la deuxième place au championnat − ce qu'il n'avait jamais fait, ce que nous n'avions jamais fait − pour décrocher le doublé."