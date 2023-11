Des dégâts mais surtout un cruel manque de roulage pour Hülkenberg

Nico Hülkenberg ne gardera pas un souvenir impérissable de cette première journée d'essais au Grand Prix d'Abu Dhabi. Comme neuf de ses pairs, le pilote Haas est resté sur la touche en Essais Libres 1 afin de permettre à son écurie de respecter la réglementation sur le roulage des rookies : c'est Oliver Bearman, protégé de la Scuderia Ferrari, qui a pris le volant de sa monoplace.

Or, les EL2 ont mal tourné pour Hülkenberg : après une longue interruption causée par un accident de Carlos Sainz, l'Allemand en a provoqué une deuxième en perdant le contrôle de sa VF-23 sur le vibreur du virage 2. Il a percuté le mur par l'arrière et a dû mettre pied à terre.

"J'ai perdu le contrôle au premier virage", confirme l'intéressé. "J'ai juste réaccéléré un peu trop tôt alors que l'adhérence latérale restait limitée, et j'ai perdu la voiture de manière assez agressive. Ce travers est arrivé très violemment."

Nico Hülkenberg (Haas)

Le train arrière de la monoplace était clairement endommagé, mais pour Haas, ce n'est "pas trop grave", indique le directeur d'équipe Günther Steiner à Sky Sports F1. "L'aileron est cassé et la boîte de vitesses aussi, mais cette dernière était censée être remplacée par la boîte de vitesses de course, alors on n'en a plus besoin puisque la saison est terminée. Bref, il y a des dégâts, mais ce sont de vieilles pièces."

N'ayant parcouru que sept tours lors de cette journée, avec une ultime séance d'essais libres qui aura lieu de jour alors que les qualifications se tiennent dans des conditions de piste bien plus fraîches au crépuscule, Hülkenberg sait qu'il ne va pas avoir la tâche facile ce week-end.

"Il s'agit surtout de me mettre à l'aise avec le circuit dans cette voiture", indique-t-il quant à son programme pour la troisième séance d'essais. "Essayer de trouver une harmonie, un rythme et de la confiance avec la voiture. Mais en matière de réglages, avec une piste si chaude lors de la séance diurne, ce n'est évidemment pas aussi utile. On doit juste faire de notre mieux avec ce qu'on a, désormais."

Quant à Kevin Magnussen, il n'a signé que le 17e temps des EL2, à 1"6 de la référence établie par Charles Leclerc, avec 1"4 de déficit sur la première Alfa Romeo, 0"9 sur l'AlphaTauri la plus rapide et 0"3 sur la Williams de tête. "Je crois que Kevin était relativement satisfait de la monoplace sur un tour, même s'il n'a pas fait un tour complet car le drapeau rouge a été agité à cause de Nico. Mais il était relativement satisfait de l'équilibre et des réglages sur un tour ; pas sur le long relais avec beaucoup de carburant", précise Steiner. Rappelons que Haas joue gros ce week-end au championnat des constructeurs, avec quatre points de retard sur l'avant-dernière place occupée par Alfa Romeo.

Propos recueillis par Oleg Karpov