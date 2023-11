Bilan mitigé pour les évolutions AlphaTauri : sous-virage et survirage

AlphaTauri joue gros ce week-end à Abu Dhabi. Avec sept points de retard sur Williams, cinq d'avance sur Alfa Romeo et neuf sur Haas, la petite Scuderia peut vivre des scénarios bien différents selon le déroulement de ce Grand Prix. Et l'enjeu financier n'est pas négligeable : en admettant que la cagnotte partagée par les écuries soit d'un milliard de dollars, il y aurait 27 M$ (25 M€) de différence entre la septième et la dixième position.

AlphaTauri a donc débarqué au Circuit de Yas Marina avec une évolution non négligeable du plancher de l'AT04. Celle-ci a pu être mise à l'épreuve en essais libres, où l'écurie avait l'avantage d'être la seule à faire rouler ses deux titulaires. Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda se sont classés respectivement troisième et dixième puis douzième et quinzième des deux séances.

Le bilan est mitigé : les pilotes sont convaincus que le potentiel des évolutions tend à se confirmer, mais n'ont pas encore trouvé des réglages favorables à un comportement sain de la monoplace. "On dirait vraiment que la performance a augmenté d'un cran, mais en même temps, la voiture est légèrement plus difficile à maîtriser. J'ai simplement l'impression que son comportement est différent. Il faut juste trouver l'équilibre parfait", analyse Tsunoda.

"J'ai trouvé la journée positive. L'équilibre est légèrement plus ouvert, légèrement plus déconnecté. Mais en même temps, peut-être que c'est juste une philosophie complètement différente et que c'est pour ça que les réglages qu'on utilisait ne fonctionnent pas. Les EL1 étaient bien pires, les EL2 paraissaient déjà meilleurs. Il faut regarder dans les données ce que l'on peut améliorer, ce que l'on peut faire pour que ce soit plus près de ce que je veux."

Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

Lorsque nous lui demandons s'il a eu du survirage et/ou du survirage, le Japonais répond : "À peu près tout. Il faut juste que j'en choisisse un qui convienne à ce package. Je ne pense pas qu'on puisse tout éradiquer. Ce qui rend la voiture plus rapide, je le prendrai. Il nous faut juste comprendre ce qui est le mieux pour l'instant."

Quant au vétéran Ricciardo, il qualifie cette journée de "positive", bien que les festivités aient été perturbées par deux drapeaux rouges consécutifs à des accidents en EL2 : "Ce soir, le roulage était clairement un peu plus trouble. Je crois que certains avaient un pneu tendre vraiment neuf, d'autres avaient fait un tour de sortie avec. Il y a sûrement un peu de ça aussi. Mais la 12e place ne me préoccupe pas trop. Je pense qu'on vaut mieux que ça."

"On a fait des changements pour les EL2. C'était probablement un peu trop à certains endroits. Alors je suis très à l'aise pour demain. La matinée s'est bien passée, on a vraiment trouvé du positif dans la voiture, alors il s'agit juste de la peaufiner désormais."

Propos recueillis par Matt Kew