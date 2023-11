Sainz explique son accident d'Abu Dhabi par une bosse

Les journées d'essais libres se suivent et se ressemblent pour Carlos Sainz. Une semaine après avoir percuté une valve d'évacuation des eaux qui a endommagé de manière irréparable sa monoplace à Las Vegas, l'Ibère a perdu le contrôle de sa monoplace dans le virage 3 et est parti en tête-à-queue jusqu'à heurter violemment le mur de TecPro en Essais Libres 2 au Grand Prix d'Abu Dhabi.

"Pour quelque raison que ce soit, il y a eu une modification de la piste par rapport aux autres années", commente Sainz. "Il y a deux bosses, une à la sortie du virage 2 et une à l'entrée du virage 3, qui contrarie beaucoup la voiture avec cette nouvelle génération de monoplaces. J'ai failli me faire surprendre en EL1, j'ai modifié quelques éléments des réglages ainsi que ma trajectoire pour essayer de m'en débarrasser, et pour une raison que j'ignore, ça m'a surpris à nouveau dans ce tour-là. J'ai dû prendre la bosse à un certain angle ou d'une certaine manière, et à partir de là, j'étais passager."

"On a déjà vu avec cette génération de monoplaces que n'importe quelle petite bosse peut vraiment t'envoyer en tête-à-queue et causer un très gros accident. Bref, ce n'est pas idéal, mais c'est comme ça. On essaiera d'arranger ça demain."

Sainz aurait adopté des réglages de suspension plus rigides et une hauteur de caisse plus basse entre les deux séances, mais l'intéressé n'a pas confirmé ces informations. "On a certainement changé des choses entre les EL1 et les EL2, ce qui pourrait avoir eu un effet. Mais je ne vais évidemment pas entrer dans les détails. Malheureusement, je ne pouvais tout simplement pas maîtriser la voiture, elle m'a juste échappé. C'est dans ces moments-là qu'on se sent complètement passager et qu'on aurait aimé peut-être faire quelque chose différemment."

Il y a toutefois du positif pour Sainz, qui peut poursuivre le week-end avec ses pièces moteur et ne devrait donc pas être pénalisé – contrairement à ce qui s'était passé avec ce fameux incident à Las Vegas, le contraignant à dépasser le quota annuel de batteries. Ce sera crucial alors que Ferrari n'a que quatre points de retard sur Mercedes pour la deuxième place du championnat des constructeurs.

Avec Adam Cooper