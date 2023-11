Ocon malade, Gasly "pas encore très à l'aise" à Abu Dhabi

La journée a été chargée pour Alpine à Abu Dhabi ce vendredi, mais les enseignements pas forcément très riches. La première séance a vu Jack Doohan profiter du roulage dédié aux rookies, avant que l'Australien ne rende son baquet à un Esteban Ocon qui est loin d'être au top de sa forme. Malade, le Français était absent du paddock jeudi pour les activités médiatiques, et il peine encore à retrouver la totalité de ses moyens.

"Ce dernier vendredi d’essais de l’année n’a pas commencé dans les meilleures conditions", confirme-t-il. "Je suis assez malade depuis mercredi et je ne me sentais pas très bien en entrant dans le paddock aujourd’hui."

"Jack était dans ma voiture pour les EL1, où il a essayé différents éléments. Il a réalisé une bonne séance et il a enchaîné avec la pole en Formule 2, donc un grand bravo à lui ! Les EL2 ont été perturbés par deux drapeaux rouges, d’où un roulage très limité. Nous avons fait de notre mieux avec notre programme et j’ai déjà hâte de faire plus de tours demain afin d’être aussi prêt que possible pour les dernières qualifications de l’année."

Esteban Ocon s'est ainsi contenté du 14e temps de la deuxième séance, tandis que Pierre Gasly a intégré le top 10, au neuvième rang, en EL1 comme en EL2.

"De notre côté, nous avons connu un vendredi plutôt classique avec les tours que nous avons pu faire", résume-t-il, avant de reconnaître au micro de Canal+ qu'il en attend davantage du comportement de sa monoplace sur le circuit de Yas Marina.

Pierre Gasly s'est installé dans le top 10 à Abu Dhabi.

"On suit les tests que l'on veut faire, mais ça n'a pas été très simple dans la voiture", admet-il. "On a pas mal de sous-virage, et ça a été un petit peu mieux en EL2, mais en termes de comportement de la voiture, je ne suis pas forcément encore très à l'aise ; j'aimerais bien un peu plus de train avant. On va essayer de bien travailler ce soir, et je pense que ça va être extrêmement serré demain."

Directeur sportif par intérim d'Alpine F1, Julian Rouse ne cache pas avoir vécu "une journée intense", au terme de laquelle la priorité est désormais de trouver des axes de progression en vue des qualifications.

"Après avoir manqué les EL1, puis les deux drapeaux rouges en EL2, Esteban est légèrement en retrait sur le plan du temps de piste", observe-t-il. "Même s’il ne sentait pas bien, il a fait du bon travail pour être dans le rythme d’entrée de jeu aux EL2. Pierre a effectué deux bonnes séances et nous allons travailler dur d’ici demain pour analyser les données et bien nous placer avec les deux voitures aux qualifications samedi soir."