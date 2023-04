La demande de révision de Ferrari examinée la semaine prochaine

Charger le lecteur audio

Une semaine après les intentions révélées par Frédéric Vasseur, la demande de révision de Ferrari concernant la pénalité infligée à Carlos Sainz au Grand Prix d'Australie prend une tournure plus officielle. Ce vendredi, la FIA a confirmé la requête formulée par la Scuderia, fixant également les échéances à venir dans cette affaire. La première audience aura lieu dès la semaine prochaine.

Dans un Grand Prix particulièrement mouvementé, marqué par un total de quatre drapeaux rouges et trois départs arrêtés, Carlos Sainz a été pénalisé de 5 secondes pour avoir été reconnu coupable d'un accrochage avec Fernando Alonso lors du dernier restart. La course ayant été ensuite relancée derrière la voiture de sécurité pour passer sous le drapeau à damier, le pilote espagnol a chuté de la quatrième place qu'il occupait à la 12e, sortant des points et perdant tout le bénéfice de la remontée qu'il avait réalisée auparavant.

Outre la colère de Carlos Sainz devant cette pénalité, Frédéric Vasseur a regretté après la course la précipitation avec laquelle les commissaires ont pris leur décision et l'absence de dialogue possible puisque la version des faits du pilote Ferrari n'a pas pu être entendue. Le directeur de l'écurie italienne a également estimé qu'il s'agissait d'un incident de premier tour similaire à celui dont avait été victime son pilote Charles Leclerc deux heures plus tôt avec Lance Stroll, sans intervention des commissaires cette fois. Réintégré à la troisième place à la faveur de la décision de la direction de course après l'ultime départ arrêté, Fernando Alonso a lui-même estimé que la pénalité infligée à son compatriote était "trop sévère".

Concernant la procédure de demande de révision, il va dans un premier temps falloir déterminer si elle est recevable. C'est ce que les commissaires s'attacheront à faire mardi prochain, le 18 avril, lors d'une audience en visioconférence qui débutera à 8 heures. S'ils estiment qu'un "élément nouveau et significatif existe en lien avec la décision/l'incident", alors la demande de révision sera acceptée et entraînera une deuxième audience à une date ultérieure, cette fois pour statuer sur le maintien ou la modification de la sanction décidée à Melbourne.

"Ce à quoi nous pouvons nous attendre, c'est au moins d'avoir une discussion ouverte avec eux, et aussi pour le bien de la F1, d'éviter d'avoir ce genre de décision où il y a trois cas dans le même virage et pas la même décision", espérait Frédéric Vasseur la semaine dernière.