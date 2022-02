L'aspiration a-t-elle disparu avec les F1 2022 ?

Charger le lecteur audio

La réglementation technique 2022 de Formule 1 avait un objectif clair : rendre les dépassements plus faciles, notamment grâce à l'effet de sol censé permettre aux monoplaces de se suivre plus facilement dans les virages. L'objectif est-il atteint ? Oui, mais en réalité pas forcément…

George Russell a suivi Lando Norris de près lors des essais de Barcelone, et il a constaté un manque d'aspiration qui l'inquiète quant à la faculté des pilotes à dépasser en 2022, même si le DRS entrera évidemment en jeu.

"Je pense que le fait de suivre une autre voiture a été amélioré, mais l'effet d'aspiration a été assez nettement réduit", estime le pilote Mercedes. "On a besoin de cette différence en ligne droite pour pouvoir dépasser, car il n'y a qu'au bout de cette ligne droite, dans ce virage, que l'on peut vraiment dépasser. Je crois que nous pouvons suivre de plus près, mais de ce que nous avons vu, l'effet d'aspiration est certainement moins efficace. J'étais juste derrière Lando, une ou deux longueurs de voiture derrière, et je ne l'ai pas rattrapé en ligne droite. C'est légèrement inquiétant. Mais on verra."

"En effet, je pense que George et moi avons parfaitement démontré ça", ajoute son compatriote de chez McLaren, avant de plaisanter : "Je ne voulais pas le laisser passer tandis qu'il était dans un tour rapide, alors je l'ai un peu entubé ! C'est ce qu'on fait en essais !"

"Non, George a raison, je suis convaincu que l'on suit mieux dans les virages. Dans quelle mesure ? C'est difficile à savoir avec précision, puisque l'on a toujours un niveau de carburant et des pneus différents notamment. Et peut-être qu'avec deux, trois, quatre, cinq, six voitures devant, ce sera encore différent. Mais tout cela vient manifestement avec le déficit d'un effet d'aspiration et de l'aide qu'il nous apporte. Nous pouvons donc suivre de plus près, mais l'aspiration est pire, alors il y a du positif et du négatif. Je ne sais pas quel est l'effet le plus grand à l'heure actuelle, il faudra attendre la première course pour le voir. "

Cette opinion sur l'aspiration est manifestement répandue puisque Pierre Gasly, à leurs côtés en conférence de presse, a acquiescé : "Pareil, tout pareil. Moi aussi [j'ai roulé derrière une autre voiture], ce serait idiot de ne pas découvrir cette sensation. Mais j'ai exactement la même conclusion que George et Lando." Bien évidemment, seul le Grand Prix de Bahreïn permettra d'acquérir de premières certitudes à ce sujet.