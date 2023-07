La diversité des projets Alpine "est raccord avec son histoire"

Nommé lundi à la tête du nouveau pôle sportif d'Alpine, Bruno Famin se voit confier la responsabilité d'un nombre important de projets. Si la Formule 1 en constitue la vitrine la plus importante, les autres programmes sont nombreux avec le futur engagement en Hypercar aux 24 Heures du Mans mais aussi plusieurs autres collaborations.

"On travaille aussi sur le groupe propulseur de Formule E pour nos collègues de l'alliance chez Nissan, on aide Dacia pour le programme Dakar, on développe une activité cliente en Endurance", énumère le nouveau vice-président de la marque auprès de Motorsport.com.

Ce portefeuille abondant enthousiasme Bruno Famin, qui le prend à la fois comme une chance mais aussi comme une véritable marque de confiance du groupe Renault. Celui qui a passé l'essentiel de sa carrière chez Peugeot mesure le caractère singulier de cette situation, conscient de la difficulté à obtenir l'accord d'un constructeur pour lancer le moindre programme sportif.

"J'ai expliqué au personnel à quel point j'étais heureux d'avoir rejoint Alpine il y a un peu plus d'un an, en raison du projet et du développement d'une telle marque", souligne-t-il. "C'est une telle ambition avec de nouveaux produits, des produits sportifs, partout dans le monde, et tout est basé sur des activités sportives, ce qui est totalement raccord avec l'histoire de la marque et son héritage. C'est tout simplement incroyable."

"J'ai passé près de 30 ans dans un autre groupe, un autre groupe français [PSA, ndlr], et trois ans à la FIA. Dans l'autre groupe, et d'une manière générale avec les constructeurs car j'ai vu quelle était la situation quand j'étais à la FIA, c'est tellement difficile d'avoir l'accord du conseil d'administration pour un projet. Avoir une telle ambition avec Alpine est tout simplement incroyable."

Alpine est sur tous les fronts.

Désormais homme de confiance du PDG Laurent Rossi pour toute la partie sportive d'Alpine, Bruno Famin sait aussi que la variété des projets multiplie fatalement les objectifs à atteindre. Ceux-ci demeurent élevés avec l'ambition de gagner, aussi bien en Formule 1 qu'ailleurs.

"Si c'était facile de gagner, ce ne serait pas amusant !", relativise-t-il. "En Endurance, il y a dix marques avec Ferrari, Lamborghini, Toyota, Peugeot à affronter. C'est un immense défi. Mais je pense que l'on en a les moyens et les compétences. On a des gens talentueux et il n'y a aucune raison de ne pas atteindre l'objectif."

Bruno Famin, comme Alpine, va multiplier les casquettes puisqu'il conserve notamment la direction de l'usine de Viry-Chatillon. Un lieu où se joue déjà l'avenir de la marque pour son futur moteur en Formule 1.

"On est impliqués à 100% dans le développement pour 2026 depuis déjà un long moment", assure-t-il. "C'est vraiment notre priorité. On est d'ailleurs très contents d'avoir énormément amélioré la fiabilité de l'unité de puissance par rapport à l'an dernier. Ça veut dire que l'on est en mesure de consacrer la majeure partie de nos ressources à Viry au développement de l'unité de puissance 2026."

Propos recueillis par Jonathan Noble