Famin : "Aucune raison de changer la feuille de route" chez Alpine

Promu à la tête de l'intégralité des programmes sportifs d'Alpine, Bruno Famin va endosser les responsabilités qu'occupait jusqu'ici le PDG de la marque, Laurent Rossi. Ce dernier ne sera plus impliqué directement, notamment dans le quotidien de l'écurie de Formule 1, afin de se consacrer au développement général d'Alpine et de ses voitures de série.

"La principale différence, c'est que je me consacrerai à 100% à ce rôle, ce qui sera bien sûr beaucoup plus bénéfique aux projets", explique à Motorsport.com Bruno Famin après sa nomination. Son rôle vient s'ajouter dans le management, entre Laurent Rossi et Otmar Szafnauer pour ce qui est de l'écurie d'Enstone, mais sans changement notable à court terme : "Il faut en considérer la portée à l'échelle de la marque et non à celle de l'écurie Alpine F1. [...] Chacun aura son propre rôle dans l'organisation. Otmar a le sien, j'ai le mien, je supervise tout. C'est tout. Je suis pas un fan du micromanagement."



Ainsi cette réorganisation, préparée en amont, ne répond pas à la crise de résultats que traverse Alpine en Formule 1 depuis le podium décroché fin mai par Esteban Ocon au Grand Prix de Monaco.

"En fait, le changement n'a rien à voir avec la situation actuelle de l'équipe", assure Bruno Famin. "C'est lié à la marque elle-même et aux objectifs ambitieux que l'on a pour la développer, en matière de produits, de voitures de route, de nouveaux territoires. On a par exemple fait quelques grandes annonces, avec de nouveaux investisseurs. La marque et l'entreprise se développent très bien et très vite, et je pense que Laurent Rossi a pris conscience qu'il avait besoin de se consacrer davantage à ça. Même s'il adore le sport automobile, je pense que c'est sa priorité."

"Laurent crée un nouveau pôle dédié au sport automobile, que je gérerai pour lui car je serai directement sous sa responsabilité. Tous les autres seront sous ma responsabilité et je gérerai tous les programmes sportifs pour lui."

Dans l'immédiat, les objectifs d'Alpine en Formule 1 demeurent inchangés avec l'ambition de s'établir parmi les écuries de pointe dans les années à venir. C'est pour tenter d'y parvenir que Bruno Famin prend les commandes. "Il n'y a aucune raison de changer la feuille de route", assure-t-il. "Mais l'idée est d'avoir plus de chances d'atteindre l'objectif. Bien sûr, on a de plus en plus de projets en sport automobile, on a une grande ambition pour la marque, pour la développer."

En mai dernier, Laurent Rossi avait annoncé de possibles changements après avoir publiquement déploré le "dilettantisme" de l'écurie en début de saison. Cette sortie, qui avait fait beaucoup parler, a fait passer le message selon Bruno Famin. "Toute l'équipe fait de son mieux sur chaque Grand Prix", assure-t-il. "La réaction de Laurent était ce qu'elle était, je pense que tout le monde a compris le message, tout le monde redouble d'efforts pour faire de son mieux, non seulement sans faire d'erreur mais en faisant le meilleur travail possible pour donner aux pilotes la meilleure voiture possible."

Propos recueillis par Jonathan Noble