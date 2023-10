Domenicali a écrit aux pilotes après un GP du Qatar critiqué

Disputé sous une forte chaleur, le Grand Prix du Qatar 2023 a été particulièrement éprouvant pour les pilotes – le plus éprouvant connu par la plupart d'entre eux selon les dires des intéressés. Logan Sargeant et Alexander Albon ont même dû faire une escale au centre médical, tant ils ont souffert. Que la course ait été placée au calendrier six semaines plus tôt que l'édition inaugurale en 2021 a fait l'objet de critiques, même si la situation sera rectifiée en 2024, puisque le Grand Prix est prévu le 1er décembre.

Au lendemain de la course, la FIA avait fait savoir qu'elle avait "lancé une analyse de la situation au Qatar afin de fournir des recommandations pour les futures situations de conditions météorologiques extrêmes". PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali a pour sa part écrit au président du GPDA, Alexander Wurz, afin de remercier les pilotes de leurs efforts au Qatar en soulignant leur incroyables qualités d'athlètes et en précisant que la tenue de ce Grand Prix en octobre était inévitable. Le GPDA a apprécié cette réaction rapide de Domenicali, qui maintient le dialogue avec Wurz à ce sujet.

"Stefano nous a contactés très rapidement après la course", indique l'Autrichien à Motorsport.com. "C'est habituel, il est fréquent qu'il communique personnellement avec le GPDA. La lettre qu'il nous a adressée était de nature informative : il disait qu'il avait conscience, comme tout le monde, que la course avait été très dure, et il a informé les pilotes que le prochain GP du Qatar serait à une date plus tardive."

"La FIA, après avoir initialement annoncé l'enquête aux médias, est également en contact avec nous. Nous avons commencé à échanger des idées et des suggestions, avec une volonté commune d'étudier le sujet et de débattre de ce qui est nécessaire, via une approche réfléchie et raisonnable."

Zhou Guanyu (Alfa Romeo) devant Sergio Pérez (Red Bull)

Zhou Guanyu commente pour sa part : "On a de la chance que tout le monde ait la santé pour courir ce week-end, car ça a été un dur dimanche, surtout dans la salle des pilotes, tout le monde était allongé par terre à essayer de rafraîchir son corps. C'était un moment terrifiant pour tout le monde." Combien de temps a-t-il fallu pour s'en remettre ? "Je dirais deux ou trois jours ; on ne se sent pas fatigué, mais on se sent juste un peu détruit mentalement après cette course."

"Et on attaquait. Il y a eu ce changement de réglementation sur les pneumatiques le dimanche [avec des relais de 18 tours maximum, ndlr], qui a fait une grande différence par ailleurs, puisque d'habitude on gère les pneus, alors on n'attaque pas vraiment à 100% pendant toute la course, car ce n'est pas possible avec les pneus Pirelli. On va évidemment envoyer du feedback à la F1 à ce sujet. On a déjà des lettres envoyées par FOM, mais je pense juste qu'il vaut mieux que ces situations soient évitées. Je pense que cela met simplement les gens en danger, sans bonne raison."

