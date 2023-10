La FIA porte le montant maximal des amendes en F1 à 1 M€

Le Code sportif international vient d'être mis à jour, s'appliquant à tous les championnats FIA, et le montant possible des amendes monte en flèche. Auparavant, les commissaires de courses – qui sont indépendants de la fédération une fois nommés pour chaque événement – pouvaient infliger des amendes d'un maximum de 250 000 €. À la suite de la réunion du Conseil mondial du sport automobile à Genève, la limite a été revue à la hausse car elle n'avait "pas été revue ni modifiée depuis au moins douze ans et ne reflète pas les besoins actuels du sport automobile".

L'amende maximale est donc d'un million d'euros en Formule 1, 750 000 € dans les autres Championnats du monde FIA (WRC, Rallye-Raid, WEC, Rallycross, Formule E) et 500 000 € dans les autres compétitions FIA. Une amende peut être infligée à tout concurrent, qu'il s'agisse d'une écurie, d'un pilote ou même des organisateurs d'un événement. Rappelons que l'Australian Grand Prix Corporation a fait l'objet d'une enquête cette année après que des spectateurs sont parvenus à s'introduire sur la piste avant la fin de la course.

Un fumigène

À noter par ailleurs que la FIA serre la vis sur l'utilisation de "dispositifs pyrotechniques" tels que les fumigènes, notamment aperçus au Grand Prix des Pays-Bas 2022, mais posant également des problèmes de visibilité en rallye.

"En octobre 2022, le Conseil de l'Union européenne a insisté sur la nécessité d'empêcher et de contrer l'utilisation de dispositifs pyrotechniques sur les lieux de compétitions sportives", indique le communiqué de la FIA. "À la suite d'une analyse de la situation en sport automobile, il a été conclu que l'utilisation non autorisée de tout dispositif pyrotechnique sur les courses peut présenter un risque majeur pour la santé publique et la sécurité et, par conséquent, devrait être empêchée et contrée. Le Conseil mondial a donc approuvé de nouvelles provisions et une nouvelle définition dans le Code sportif international, interdisant la possession et l'utilisation non autorisées sur les compétitions FIA."