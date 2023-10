La Formule E présente son calendrier 2024 avec un retour en Chine

Le Circuit International de Shanghai va accueillir les 12e et 13e manches de la saison les 25 et 26 mai 2024, cinq ans après la dernière visite de la Formule E en Chine, à Sanya. Le championnat y était précédemment très présent avec des épreuves à Pékin et à Hong Kong avant que la pandémie de COVID-19 empêche l'organisation d'un E-Prix dans ce pays.

Shanghai a été officiellement ajouté au calendrier 2024 de Formule E ce jeudi à la suite d'une réunion du Conseil Mondial du Sport Automobile, qui a confirmé que Hyderabad conserverait sa place le 10 février. Malgré l'incertitude autour de cet événement ces derniers mois, le gouvernement de l'État de Telangana y a apporté son soutien, permettant l'organisation d'une seconde édition. Il n'y aura en revanche pas de seconde course en Inde.

La Formule E reste donc présente dans les trois pays les plus peuplés au monde, à savoir l'Inde, la Chine et les États-Unis, puisque l'E-Prix de Portland est également maintenu au programme.

Le seul point d'interrogation restant est l'Italie, la Formule E ayant établi que l'actuel circuit de Rome était devenu trop étriqué pour la monoplace Gen3. Le championnat explore des sites alternatifs – y compris des circuits permanents – pour maintenir ce pays au calendrier à la date du 13-14 avril, deux semaines après la première édition de l'E-Prix de Tokyo. En revanche, l'E-Prix de Jakarta prévu le 8 juin n'aura pas lieu.

La saison commencera ainsi à Mexico le 13 janvier. La Formule E se rendra ensuite à Diriyah les 26 et 27 janvier, avant de faire étape à Hyderabad le 10 février. La deuxième édition de l'E-Prix de São Paulo aura lieu le 16 mars, suivie par ce premier rendez-vous japonais de l'Histoire du championnat. L'Italie, Monaco et Berlin composeront les premières étapes européennes avant Shanghai et Portland. La campagne se conclura au centre ExCeL de Londres les 20 et 21 juillet.

Cela représentera un total de 16 courses dans 11 villes différentes, à comparer au programme initial de 17 manches sur 13 circuits, suite à la suppression de l'E-Prix de Jakarta et de l'événement qui était à confirmer en février.

Calendrier de la Saison 10 de Formule E en 2024

Manche Circuit Date 1 Mexico 13 janvier 2 & 3 Diriyah 26-27 janvier 4 Hyderabad 10 février 5 São Paulo 16 mars 6 Tokyo 30 mars 7 & 8 À confirmer 13-14 avril 9 Monte-Carlo 27 avril 10 & 11 Berlin 11-12 mai 12 & 13 Shanghai 25-26 mai 14 Portland 29 juin 15 & 16 Londres 20-21 juillet