Aston veut "prouver" la source des difficultés de Stroll avant d'agir

Plus rien ne va pour Lance Stroll en Formule 1. Le pilote Aston Martin n'a pas marqué le moindre point depuis la trêve estivale et reste sur quatre éliminations consécutives en Q1. Son déficit sur son coéquipier Fernando Alonso ne fait que croître, et il accusait plus ou moins une seconde de retard sur l'Ibère lors des deux séances qualificatives de Losail, même s'il s'est montré un peu plus compétitif en course.

Or, Stroll estime que les évolutions apportées à l'AMR23 ont rendu son train arrière moins instable. "Il y a des choses [qui ne vont pas], c'est sûr", juge-t-il. "Il y a toujours des choses pour chaque voiture, mais quand la voiture était bonne cette année, j'en étais vraiment satisfait. C'est juste un peu plus compliqué ces derniers temps."

"On a adopté une philosophie avec des évolutions aérodynamiques qui ne nous ont pas donné le pas en avant que l'on espérait, à mon avis. On essaie donc de comprendre ça et d'apporter des nouveautés à la voiture en cours de saison pour résoudre ce problème, afin de retrouver les caractéristiques que l'on avait plus tôt dans la saison, où la voiture était plus prévisible, plus facile à conduire et plus clémente. Je crois que l'on a un peu perdu ça. Il faut juste comprendre pourquoi."

"En théorie, on veut rendre la voiture plus rapide, mais je crois que l'on a peut-être ajouté de l'appui aérodynamique global tout en rendant la voiture plus compliquée à piloter."

Lance Stroll (Aston Martin)

Cependant, du côté de l'état-major de l'écurie, on estime qu'il faut d'abord avoir des certitudes sur ce qui cause les difficultés de Stroll. Lorsqu'il lui est demandé de définir quels nouveaux aspects de la monoplace mettent Stroll en difficulté, le directeur d'équipe Mike Krack répond : "Nous devons d'abord le prouver. Le fait est qu'il a perdu un peu de compétitivité, et c'est quelque chose que nous devons comprendre."

"Nous avons des soupçons et des indices, et je crois que c'est à ça que fait référence Lance. Mais nous devons apporter les changements en conséquence et voir – si cela se confirme – que si l'on améliore cela, il s'améliore également."

La situation est complexifiée par le fait que Fernando Alonso n'a pas, pour sa part, de problème particulier avec ce train arrière plus instable, compte tenu de son style de pilotage. Quant à savoir si la facilité d'Alonso complique la vie à Aston Martin pour mettre Stroll plus à l'aise, Krack indique : "Non. En fin de compte, on n'entre pas autant dans les détails en matière de compréhension."

"Dans notre cas, quand nous avons des difficultés, nous apprenons normalement davantage et nous entrons bien plus dans les détails que si tout allait bien. C'est normal. Et nous allons connaître un excellent exercice d'apprentissage à cet égard."