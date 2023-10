Lawrence Stroll : "Lance a juste eu beaucoup de malchance"

Les prises de parole de Lawrence Stroll sont plutôt rares, le propriétaire d'Aston Martin laissant l'équipe dirigeante qu'il a mise en place faire son travail. L'homme d'affaires a néanmoins pour habitude de brosser les sujets importants, comme il l'a fait auprès de Sky Sports avant le Grand Prix des États-Unis. L'occasion d'aborder notamment le sujet des pilotes de l'écurie anglaise, et de son fils, Lance Stroll, qui traverse une passe difficile.

"Lance a commencé l'année par un revers, en faisant une demi-douzaine de courses avec deux poignets cassés, ce qui était très difficile", tient à souligner Lawrence Stroll. "Mais il a vraiment fait un boulot héroïque, et il a eu beaucoup de malchance. Il a connu neuf abandons, dus à des pannes moteur, ou à une défaillance de l'aileron arrière [à Suzuka]. La moitié des courses ne reflète pas ses capacités, il a juste eu beaucoup de malchance, malheureusement."

Après avoir côtoyé pendant deux ans Sebastian Vettel, Lance Stroll a accueilli cette année un Fernando Alonso qui a rapidement su fédérer l'écurie autour de lui, avec à la clé des résultats brillants. Un recrutement dont se félicite le grand patron, sans savoir encore si l'aventure ira au-delà de 2024.

"Il a énormément apporté", insiste-t-il au sujet du double Champion du monde. "Il regorge d'énergie, comme s'il avait 22 ans, il est très impliqué, extrêmement motivé, évidemment très talentueux, et c'est un ambassadeur fantastique pour la marque. [...] Tout est possible [pour l'avenir]. Pour l'instant, il a un contrat pour piloter chez nous l'année prochaine, et nous en sommes ravis."

Avec sept podiums décrochés à ce jour en 2023, l'écurie Aston Martin a franchi un cap mais a l'ambition d'aller encore plus haut et de devenir un top team. Elle va pouvoir s'appuyer sur l'usine dernier cri déjà en grande partie sortie de terre à Silverstone, et sur des infrastructures modernisées.

"La voiture a été développée dans notre usine vieille de 33 ans, celle de l'an prochain sera développée sur notre nouveau campus et c'est un changement radical", rappelle Lawrence Stroll. "Il s'agit vraiment d'avoir une installation de pointe pour une entreprise de pointe. [...] C'est un travail acharné de la part de tout le monde. Nous sommes une équipe de 750 à 800 personnes à Silverstone, donc il faut le bon leadership, la bonne vision, le bon plan, et travailler très dur."