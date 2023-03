Après les doutes de Bahreïn, Haas se rassure avec un point

Charger le lecteur audio

En dépit d'une Q3 décrochée par Nico Hülkenberg, Haas n'a pas vraiment brillé pour l'ouverture de la campagne 2023, sur le circuit de Bahreïn. Le pilote allemand a rapidement été éjecté de la course pour les points en raison d'un accrochage dans le premier tour ayant endommagé son aileron avant et d'une dégradation excessive des pneumatiques, un mal qui avait également touché son coéquipier Kevin Magnussen, treizième à l'arrivée.

Et à Djeddah, théâtre du second rendez-vous de l'année, les VF-23 n'ont toujours pas pu montrer l'étendue de leur potentiel en raison de problèmes en qualifications : chez Magnussen, la boîte de vitesses et les freins ont posé problème tandis que Hülkenberg a également dû composer avec des problèmes de freins mais également de chronomètre, puisqu'un tour supprimé en raison du non respect des limites de la piste l'a contraint à essayer de se hisser en Q3 en une seule tentative, qui a échouée.

Fort heureusement pour les hommes de Günther Steiner, l'issue de la course a été positive. Magnussen a en effet décroché le point de la dixième place au terme d'une longue lutte face à Yuki Tsunoda. Le pilote AlphaTauri avait un avantage pneumatique en s'étant arrêté pendant la neutralisation, contrairement aux Haas, et en bénéficiant de gommes dures plus "neuves" en fin de parcours, toutefois son adversaire a su mieux préserver ses enveloppes, ce qui lui a permis de prendre l'avantage dans le 46e des 50 tours de course.

"Cela signifie beaucoup", a commenté Magnussen au sujet de son point, le premier pour Haas cette saison. "Nous n'avons commencé ni le week-end ni la saison du bon pied, mais nous avons vraiment inversé la tendance et trouvé le bon rythme pour les qualifications. Malheureusement, j'ai eu un problème avec la boîte de vitesses. Je ne l'ai pas eu [en course], ce qui était super, j'ai donc pu faire une bonne course, prendre un bon départ et bien gérer les pneus, en particulier les durs. J'avais des pneus plus anciens que ceux de Tsunoda avec moins d'usure, et j'ai pu le dépasser vers la fin."

Freinage retardé au maximum pour Tsunoda et Magnussen, qui va sortir vainqueur de ce duel.

Le Danois s'est également réjoui d'une dégradation des pneus moins avancée que celle vécue au Grand Prix de Bahreïn, pouvant ainsi signifier que la VF-23 ne souffre pas d'un grand mal à cet égard. Mais pas de quoi s'emballer non plus pour Magnussen, qui attend de remettre ses roues sur un tarmac plus abrasif afin de s'assurer que les performances de Bahreïn n'étaient, au final, qu'un accident de parcours.

"J'avais peur que nous connaissions une plus grande dégradation, comme à Bahreïn, et que nous ayons un vrai problème", a-t-il poursuivi. "Mais sur ce circuit, il semble que ça aille mieux. Nous retournerons sur des circuits durs envers les pneus et nous verrons si nous avons réellement fait des progrès."

Les performances de Djeddah et le point à la clé satisfont Steiner. Le directeur d'équipe a lui aussi retrouvé une certaine confiance après le GP de Bahreïn et estime que sa structure est bel et bien dans la lutte pour la suprématie en milieu de grille.

"Nous avions la vitesse mais nous n'avons pas eu de chance car certains étaient dans une meilleure position après le Safety Car", a-t-il d'abord rappelé, "mais les pilotes se sont bien battus et nous avons inscrit un point. Toute l'équipe a été irréprochable tout au long du week-end, ils se sont accrochés et ont continué à aller de l'avant. C'est ce que nous allons faire tout au long de la saison et j'ai vraiment hâte d'aller en Australie."

"Comme je l'ai dit après Bahreïn, je ne savais pas vraiment où nous en étions avec la voiture, mais nous savons maintenant où nous pensons être. Nous sommes dans le coup, en fait plutôt bons je pense. Tout se met en place. Nous n'avons pas paniqué après Bahreïn, maintenant nous sommes prudemment optimistes."

Propos recueillis par Adam Cooper