Un duel Norris-Verstappen ? "Beaucoup de courses se finiraient en larmes"

Voir Lando Norris en duel face à Max Verstappen régulièrement, Zak Brown en rêve. Une semaine après la première victoire en Formule 1 décrochée par son pilote, à Miami, le patron de McLaren souligne le talent dont celui-ci dispose et qu'il n'estime en aucun cas inférieur à celui du triple Champion du monde en titre. Et si les deux pilotes sont de grands copains dans la vie, un affrontement à armes égales et durable en piste pourrait selon lui faire des étincelles.

"Je pense que Lando peut battre Max dans un duel direct", avance le PDG de McLaren dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com lors du Grand Prix de Monaco Historique. "Je pense que ce serait un combat impressionnant, et que beaucoup de courses se finiraient en larmes, pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. Mais je pense qu'en ce qui concerne le talent brut, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus rapide que Lando."

"Je suis sûr que Max est tout aussi rapide, je suis sûr que certaines personnes ne seront pas d'accord et, en fin de compte, nous ne le saurons jamais tant que nous ne les verrons pas dans la même voiture. Mais avec tout ce que je peux voir de Lando, je ne vois pas de pilote plus rapide que lui. Et ce qui est excitant, c'est qu'Oscar [Piastri] peut être à son niveau. Au fur et à mesure qu'il acquiert de l'expérience, je pense qu'il le fera de plus en plus souvent."

Lire aussi : Formule 1 Verstappen ne serait pas champion sans la Red Bull, selon Brown

Vainqueur lors de son 110e Grand Prix dans la discipline, Lando Norris va "franchir un nouveau cap" désormais d'après son patron, qui rappelle qu'il y a "quelque chose de particulier lorsqu'un pilote remporte sa première victoire".

L'Anglais a également été récompensé, avec ce succès, de sa profonde loyauté envers son écurie, lui qui n'a jamais cessé de croire au projet mis en place à Woking au point de prolonger son bail pour plusieurs années avant même le début de la saison.

"Les gens doivent être fidèles au cours de leur carrière, mais la loyauté ne vous mène pas très loin", souligne toutefois Zak Brown. "Mais je pense qu'il [Norris] a vu le tournant que nous avons pris l'année dernière et avec sa confiance en Andrea Stella, sa confiance en toute l'équipe, c'est une famille. Il aime la marque McLaren. Plus important encore, je pense qu'il a confiance dans le fait que nous allons lui donner une voiture capable de gagner des courses, et le week-end dernier [à Miami], c'est ce que nous avons fait. Cela n'a fait que renforcer sa confiance."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas et Stephen Mosley

Les plus belles photos du GP de Monaco Historique