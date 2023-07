Dur de réduire l'écart sur Red Bull avec le plafond budgétaire

Red Bull a remporté les dix premiers Grands Prix de la saison 2023 de Formule 1, et les écuries rivales ne s'attendent pas à combler l'écart qui les en sépare de sitôt. La RB19 est clairement la monoplace la plus rapide du plateau ; certes, la règle de handicap aéro met Red Bull en difficulté au niveau du développement avec moins de tests autorisés en soufflerie et en CFD, mais il semble que le plafond budgétaire empêche tout progrès majeur de la concurrence.

Lorsqu'il lui est demandé à quel point les développements 2023 sont restreints, Frédéric Vasseur (directeur de la Scuderia Ferrari) répond : "Le principal facteur est le plafond budgétaire : on ne peut pas entreprendre de nouveau projet comme on le faisait sûrement il y a quelques années. Cela signifie qu'il faut adapter le projet à la situation, et dans ces conditions, je pense que nous avons fait un bon pas en avant."

"Il faut aussi prendre en compte le fait que cette réglementation est bien plus normative qu'auparavant, et il est assez difficile de faire un grand pas en avant en cours de saison. Mais, comme tout le monde, nous travaillons déjà sur le projet de l'an prochain, nous essayons de retrouver le cap."

L'avantage de Red Bull sur Ferrari et Mercedes va-t-il perdurer ?

"Je partage l'opinion de Fred", abonde Toto Wolff, directeur de Mercedes AMG F1. "Le plafond budgétaire est devenu une vraie contrainte, parce qu'on ne peut pas faire une voiture B. Lewis [Hamilton] et George [Russell] ont très clairement fait savoir ce qu'ils aimeraient changer sur la voiture, et ce n'est simplement pas possible parce que nous manquons de marge de manœuvre financièrement. Et c'est pourquoi nous envisageons de changer ces choses-là l'an prochain."

Cela n'empêche pas les écuries d'apporter des nouvelles pièces dont l'impact n'est pas négligeable au niveau des ailerons, des pontons ou encore du plancher, mais des dilemmes subsistent dans la répartition des ressources.

"Quand j'ai demandé à Niki [Lauda], il y a bien longtemps, sur quoi se concentrer, remporter le titre de l'année en cours ou celui de l'année suivante, il a répondu les deux", poursuit Wolff. "Je pense que développer ces voitures est toujours important pour notre compréhension. En même temps, il ne faut pas gaspiller de ressources quand on adopte, disons, un design de monoplace différent l'année suivante. C'est donc une question d'équilibre. Mais j'imagine que beaucoup d'équipes consacrent déjà une bonne partie du développement à l'an prochain."

Propos recueillis par Jonathan Noble