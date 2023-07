Horner ne s'attend pas à "sept ans de domination" pour Red Bull

Red Bull vit une période incroyablement faste en Formule 1, ayant remporté les dix Grands Prix disputés en cette saison 2023 et restant sur une série de onze victoires consécutives, laquelle a égalé le record établi par McLaren en 1988.

Après sept ans de domination de Mercedes de 2014 à 2020 et un duel de titans en 2021, se pourrait-il que nous soyons dans la deuxième saison d'une ère similaire pour Red Bull, qui n'a aucun rival sérieux depuis la mi-saison 2022 ? Bien conscient que le plafond budgétaire et le handicap aéro changent la donne par rapport à la décennie précédente, mais aussi que les innovations de Red Bull vont sûrement être adoptées par le reste de la grille, le directeur d'équipe Christian Horner reste prudent.

"Une chose que nous savons de ce sport est que les choses vont converger", estime Horner. "On voit déjà que ça commence, et le plus important, c'est d'avoir de la convergence, de la stabilité."

"La stabilité de la réglementation rapprochera énormément toutes les écuries. On voit que ça commence déjà à arriver. Ça ne va pas être encore sept ans de domination. Les unités de puissance sont toutes très similaires désormais, et les châssis évoluent bien plus vite que les moteurs. On voit déjà par rapport au début de la saison que les choses convergent."

Selon Horner, il est inéluctable que la Red Bull RB19 soit copiée par la concurrence compte tenu de sa réussite, et le succès des évolutions de la McLaren MCL60 en est le dernier exemple : "C'est un concept très similaire. Je regardais la voiture sur la grille ; c'est la première fois qu'on a vraiment vu ça cette année, et on voit que la philosophie qu'ils ont empruntée est très similaire. C'est flatteur, n'est-ce pas ?"

"Il est inévitable que cela se produise, et pourquoi ne serait-ce pas le cas ? Quand il y a une voiture aussi performante que la nôtre, il est relativement logique que les autres cherchent à l'imiter, ce que certaines écuries ont décidé de faire. Leur performance sur ce circuit a été très bonne, mais il sera très intéressant de voir comment ça se passe lors des prochaines courses."

Propos recueillis par Filip Cleeren