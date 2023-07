McLaren se défend d'avoir copié la Red Bull RB19

En faisant évoluer la MCL60 depuis le Grand Prix d'Autriche, McLaren a pu réaliser de nets progrès sur la piste au cours du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne. Au terme des qualifications à Silverstone, Lando Norris et Oscar Piastri ont pris les deuxième et troisième places, derrière le poleman Max Verstappen.

Toutefois, la McLaren révisée et sa ressemblance avec la Red Bull RB19 font parler. "Si on la met à côté d'une Red Bull, elle a l'air très, très similaire sur les côtés", a ainsi affirmé Lewis Hamilton à son sujet.

L'équipe britannique a néanmoins fait valoir son droit de réponse. Andrea Stella, le directeur, a affirmé que si le design de la MCL60 reprenait effectivement certains éléments philosophiques clés de la Red Bull, il serait injuste de parler d'une copie conforme.

"Chaque équipe s'inspire des autres", a-t-il expliqué. "Elles sont équipées pour essayer d'absorber la propriété intellectuelle en observant des photos et les voitures exposées le vendredi. Donc on s'inspire des autres voitures."

"Mais s'inspirer, ou même regarder une photo, ne signifie pas que l'on copie la géométrie, qu'on la met en place pour nos simulations CFD ou dans la soufflerie et que la voiture progresse en matière d'appui. Normalement, ce qui se passe [quand on fait ça], c'est que [les performances] diminuent parce que la voiture est déjà optimisée pour ce que l'on a déjà fait."

Lando Norris, McLaren MCL60 et Oscar Piastri, McLaren MCL60

Stella a également indiqué que les équipes devaient prendre en compte les concepts de leurs rivaux pour ensuite travailler sur l'ouverture de voies de développement pour leur propre voiture, plutôt que de copier directement les autres.

"L'élément clé est de comprendre que certains concepts ont plus de potentiel, ce qui permet de développer [la voiture] plus rapidement et plus longtemps", a-t-il ajouté. "Et c'est là qu'il faut avoir les bonnes personnes au bon poste. Je voudrais citer un nom, celui de Peter Prodromou, qui dirige le développement aérodynamique chez McLaren. Il accomplit un travail exceptionnel en définissant la direction conceptuelle, mais aussi en organisant et en étant une source d'inspiration pour l'ensemble du groupe aérodynamique."

Si l'accident de Sergio Pérez aux qualifications du Grand Prix de Monaco, ce qui a exposé son plancher, a permis de mieux comprendre la monoplace dominante, Stella a estimé qu'il était plus important de connaître l'intention derrière les différents designs.

"Je suis sûr que toutes les équipes se sont inspirées de la Red Bull en l'observant, comme elles s'inspirent de toutes les photos de n'importe quelle autre voiture", a-t-il ajouté. "Presque toutes les équipes ont des photographes professionnels qui saisissent autant d'occasions que possible [pour prendre des photos], et c'est une source d'inspiration."

"Je dévaloriserais notre département aérodynamique si je disais : 'Oui, nous avons vu cela et nous avons la solution'. On voit [ce qui est performant] et on se dit que l'on peut peut-être le faire. Mais il faut faire son propre travail, avec ses propres versions, sinon on n'arrive pas à quelque chose qui fonctionne vraiment."