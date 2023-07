La F1 veut mettre fin aux difficultés logistiques du Brexit

Il y a quelques jours, en préambule du GP de Grande-Bretagne, le PDG de la F1, Stefano Domenicali, ainsi que des responsables des sept écuries basées au Royaume-Uni se sont rendus à Downing Street pour une rencontre avec la secrétaire d'État à la culture, aux médias et au sport, Lucy Frazer, ainsi que des conseillers du Premier ministre, Rishi Sunak.

Le but de la rencontre du côté de la Formule 1 était dans un premier temps d'appuyer sur l'apport positif de la discipline et de son industrie dans l'économie, mesuré à 10 milliards de livres par an. Mais ça ne s'arrêtait pas là puisqu'un autre pan de la discussion concernait les difficultés logistiques rencontrées par les équipes en raison de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne.

Évoquant ce sujet, le directeur de Williams, James Vowles, a expliqué que les formalités nécessaires depuis plusieurs années pour transporter de l'équipement à travers l'Europe avaient des conséquences non seulement pour les écuries mais également pour les organisateurs au moment de finaliser le calendrier.

"Nous remplissons quelques centaines de carnets [des documents douaniers] en ce moment pour faire entrer et sortir des équipements. L'une des restrictions imposées est, par exemple, que si nous allons à Imola, ce qui était le cas, et que des objets sont endommagés, vous devez tout ramener au Royaume-Uni."

"En outre, en ce qui concerne la composition du calendrier, vous ne pouvez pas aller au Royaume-Uni, à Imola et au Canada, par exemple. Vous devez aller au Royaume-Uni, à Imola, et revenir au Royaume-Uni pour mettre les articles sous carnet, puis continuer vers d'autres pays."

"Il y a donc un mouvement de matériel qui n'est pas utile en ce moment pour la discipline, y compris pour l'optimisation du calendrier. De plus, il y a aussi des mouvements de personnes, ce qui est compliqué. Il y a donc plus de temps de latence et plus de temps perdu à transiter par les aéroports de part et d'autre qu'auparavant."

Un camion Mercedes dans la ligne des stands de Silverstone.

Les écuries F1 ont poussé pour que le gouvernement mette en place une exemption similaire à celle permettant aux musiciens de transporter leur instrument lors de leurs tournées hors Royaume-Uni.

"Aujourd'hui, des exemptions sont en place", a ajouté Vowles. "C'était une très bonne discussion et je pense que c'est certainement, d'après ce que j'ai compris, la première fois que tout se passe vraiment bien avec le gouvernement, et ce dernier a été très réceptif à notre situation."

"Ils comprennent où en est le sport automobile britannique. Ils le soutiennent. Et il y a plusieurs éléments en place, par exemple, pour les musiciens. Je sais qu'il s'agit d'un seul instrument de musique et qu'il y a un peu plus de liberté autour de cela, mais il y a des discussions pour savoir si cela peut s'appliquer au sport automobile également."

Quant à Zak Brown, le PDG de McLaren, il a déclaré : "Je pense qu'il est formidable que Stefano ait réussi mettre en place [cette réunion]. Le gouvernement soutient fortement la F1 et reconnaît combien elle contribue à l'économie et au divertissement dans le pays."

"Je pense qu'il s'agit davantage d'une question de logistique et de chaîne d'approvisionnement : si nous pouvons travailler ensemble pour débloquer la situation, cela rendra la vie de tout le monde un peu plus facile."