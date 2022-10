EL1 - Sainz démarre en trombe, Pourchaire fait ses premiers pas

Charger le lecteur audio

Il y avait plusieurs nouvelles têtes dans les garages du Circuit des Amériques pour la première séance d'essais libres du Grand Prix des États-Unis. En raison de la règle obligeant les pilotes titulaires à céder leur baquet à des rookies au moins une fois dans la saison, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas et Nicholas Latifi sont restés sur la touche pour les EL1. Ils ont respectivement été remplacés par Robert Shwartzman (le Russe roulant sous licence israélienne), Álex Palou, le Français Théo Pourchaire et Logan Sargeant. Notons également le retour d'Antonio Giovinazzi dans la Haas, cette fois-ci à la place de Kevin Magnussen.

Et alors que la séance avait débuté depuis quelques minutes seulement, laissant néanmoins le temps à Sergio Pérez de prendre les commandes en 1'40"549 avec un train de pneus tendres, l'Italien s'est illustré en perdant le contrôle de sa monoplace dans les esses du premier secteur avant de percuter les barrières. Le drapeau rouge a alors été agité, même si Giovinazzi a pu regagner les stands par ses propres moyens. Il est certain que l'ancien pilote Alfa Romeo aurait volontiers évité cette erreur, qui a mis un terme à sa séance, lui qui prétend au baquet de Mick Schumacher pour 2023...

Le drapeau vert a été agité peu de temps après, et la chasse au chrono a continué de plus belle. Les deux Alpine, en pneus mediums, se sont hissées aux avant-postes avant que Max Verstappen n'améliore le meilleur temps en 1'38"272 avec les gommes tendres marquées en rouge.

Peu avant la mi-séance, le nouveau double Champion du monde a enfoncé le clou (1'37"462) tandis que son coéquipier Pérez remontait en deuxième position, à plus de huit dixièmes néanmoins, et que Sebastian Vettel étonnait en prenant le troisième chrono. Le futur retraité s'est même hissé en deuxième position quelques instants plus tard, s'étant ainsi rapproché à une demi-seconde de Verstappen.

Alonso, lui aussi en forme à Austin, a signé deux temps compétitifs avec les pneus tendres. En dépit d'un record dans le premier secteur, il n'a pas battu Verstappen. Celui qui y est parvenu s'appelle... Lance Stroll. Avec des enveloppes tendres neuves, le Canadien a signé le record dans le deuxième secteur et devancé Verstappen pour deux millièmes de seconde.

Mais les pilotes des équipes de pointe en avaient encore sous le pied, alors que la séance arrivait doucement à son terme. Verstappen, Lewis Hamilton et Carlos Sainz ont tous fait mieux, le pilote Ferrari ayant été le seul à s'aventurer sous les 97 secondes au tour. En enregistrant un chrono de 1'36"857, Sainz a conclu les EL1 en tête avec deux dixièmes d'avance sur Verstappen et quatre sur Hamilton.

La performance du Britannique doit probablement satisfaire dans le garage Mercedes, puisque l'équipe allemande a introduit ce week-end un nouveau package d'évolutions. En plus d'un nouvel aileron avant, Mercedes a apporté un aileron arrière muni de nouvelles plaques d'extrémité et un plancher remodelé, pour améliorer le comportement du flux d'air dans ces zones.

Stroll s'est classé quatrième, devançant Pérez, Alonso, Russell, Gasly, Norris et Vettel au sein du top 10. Chez les rookies, Shwartzman a été le plus rapide en prenant le 16e temps, à deux secondes de Sainz. Le protégé de la Scuderia Ferrari aurait pu faire mieux s'il n'avait pas été gêné dans son tour rapide par Verstappen. Palou était 17e, Pourchaire 18e et Sargeant 19e, tous à plus de trois secondes de la meilleure marque.

