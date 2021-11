EL2 - Alonso signe le meilleur temps d'une séance sans enjeu

La nuit et le début de journée ayant suivi les qualifications du Grand Prix de São Paulo ont été particulièrement agités. Quelques heures après avoir signé le meilleur temps de la séance, ce qui lui garantit la position de pointe des Qualifications Sprint qui auront lieu ce samedi à partir de 20h30, Lewis Hamilton a été placé sous enquête pour un DRS non conforme au règlement de la FIA, Max Verstappen s'étant attiré les foudres des commissaires pour avoir touché à son aileron arrière et à celui de Hamilton sous régime de parc fermé.

Mais le verdict de ces deux enquêtes n'est toujours pas connu alors que débute l'inutile deuxième et dernière séance d'essais libres dans ce week-end au format sprint : les réglages des monoplaces sont figés depuis le début des qualifications du vendredi, la marge de manœuvre des équipes pour les EL2 est donc très faible même si cette séance leur permet d'évaluer l'usure des pneus sur les longs relais malgré tout. Mercedes utilise néanmoins un autre aileron arrière pour Hamilton puisque l'élément utilisé en qualifications est encore détenu par la FIA.

Le trafic est léger en début de séance et Kimi Räikkönen prend le meilleur temps en 1'14"604 avec les pneus mediums, ce qui est largement inférieur à la meilleure performance du pilote Alfa Romeo la veille en EL1. Les conditions de piste sont néanmoins différentes, il fait plus chaud et la température de la piste s'approche des 50°C.

Yuki Tsunoda prend ensuite les commandes en pneus mediums (1'13"726) mais le Japonais est rapidement délogé par les Red Bull de Sergio Pérez et Max Verstappen, en pneus tendres. Le Néerlandais s'offre le meilleur temps provisoire en 1'12"102, repoussant son coéquipier à plus d'une seconde. Esteban Ocon est quant à lui le plus rapide des hommes en pneus mediums (1'13"086) et Sebastian Vettel le plus rapide avec les durs (1'14"625).

Après vingt minutes de roulage, tous les pilotes ont pris la piste à l'exception des Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. La marque à l'étoile n'est pas victime d'un problème sur ses monoplaces, ce décalage fait tout simplement partie de leur programme pour cette séance. Il faut attendre la 21e minute pour voir la W12 de Hamilton quitter les garages, rapidement suivie par celle de Bottas. Le premier tour lancé du Britannique, en pneus tendres, se conclut à la 13e place. Chaussé des mêmes enveloppes, Bottas grimpe jusqu'au huitième rang.

Une fois les simulations de long relais terminées, les chronos s'améliorent. Sergio Pérez améliore sa marque, cette fois-ci avec les pneus mediums, tandis que les Alpine chaussent les tendres et attaquent. Fernando Alonso vire en tête avec un temps de 1'11"238, son coéquipier Esteban Ocon est troisième à plus d'une seconde. À noter que le Français s'inquiète d'un bruit suspect émis par son moteur Renault au démarrage.

L'effort des pilotes Alpine n'est pas imité par tous. Les Alfa Romeo, Ferrari et Mercedes signent de meilleurs chronos mais personne ne vient concurrencer le temps d'Alonso, seul homme à avoir tourné sous la barre des 1'12 au tour. Verstappen termine deuxième à plus de huit dixièmes, Bottas est troisième à plus d'une seconde. Le top 10 est complété par Ocon, Hamilton, Pérez, Giovinazzi, Sainz, Leclerc et Räikkönen. Désormais, tous les regards se tournent vers la grille de départ des Qualifs Sprint : Hamilton va-t-il conserver sa première place ou sera-t-il sanctionné ?

Grand Prix de São Paulo - Essais Libres 2