EL3 - Alonso devance Verstappen d'un souffle

Dans des conditions chaudes très différentes de celles attendues pour les qualifications en nocturne, ces Essais Libres 3 du Grand Prix de Bahreïn ont commencé très calmement. La grande majorité des concurrents n'étaient pas pressés de prendre la piste, et les premiers chronos étaient modestes, avec une référence en 1'33"508 pour Lewis Hamilton à l'issue du premier tiers de la séance : plus de deux secondes et demie plus lent que le meilleur temps de Fernando Alonso en EL2.

Alonso, parlons-en : dès son premier tour chronométré, le pilote Aston Martin s'est emparé de la tête du classement avec un temps de 1'33"121. Pendant ce temps, Max Verstappen s'est hissé à la cinquième place... en pneus durs quand ses rivaux étaient en tendres, avec moins de six dixièmes de déficit !

Lance Stroll a ensuite pris les devants en 1'32"919, successivement battu par George Russell en 1'32"731 et Lewis Hamilton en 1'32"555, mais ça, c'était avant que les Red Bull ne chaussent les gommes tendres. Verstappen a signé un 1'32"345, chrono qui n'a toutefois pas résisté à l'assaut d'Alonso, plus rapide de cinq millièmes.

L'Ibère de 41 ans a donc conclu la séance en tête avec une maigre avance sur les Red Bull, la Mercedes de Hamilton et la Ferrari de Charles Leclerc, mais cette hiérarchie est difficile à lire compte tenu des conditions diurnes et des charges en carburant potentiellement diverses. Les qualifications, dans deux heures et demie, permettront de donner un premier verdict sur la hiérarchie de cette campagne 2023.

