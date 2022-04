EL3 - Norris surprend, Aston Martin voit rouge

Charger le lecteur audio

Après deux premières séances de découverte vendredi, les pilotes ont retrouvé une piste de l'Albert Park toujours en constante évolution. Au lendemain de la prise de repères, un changement notable a toutefois été apporté puisque la zone DRS située dans la pleine charge avant le virage 9 a été supprimée par la direction de course, pour des raisons de sécurité. Cette ultime séance libre s'est déroulée sous un ciel toujours couvert mais a priori pas menaçant, avec 25°C dans l'air et un asphalte à 35°C.

Les pilotes Red Bull, Max Verstappen puis Sergio Pérez, ont été parmi les premiers à établir un temps de référence, en pneus mediums, dans un début de séance relativement calme. Carlos Sainz leur a succédé en chaussant les pneus tendres, avec un passage en 1'20"119.

Au volant d'une Mercedes toujours très complexe à apprivoiser, Lewis Hamilton a fait une excursion remarquée dans les graviers du virage 11, léchant la barrière de protection sans dégât majeur. Dans la foulée, Sebastian Vettel a en revanche perdu plus subitement le contrôle de son Aston Martin dans l'enchaînement des virages 9 et 10. Le contact avec les Tecpro a fortement endommagé la monoplace de l'Allemand et provoqué un drapeau rouge logique. Le quadruple Champion du monde aura au moins retenu la leçon de la veille en rentrant cette fois en passager d'un scooter !

Interrompue pendant plus de dix minutes, la séance a repris avec moins d'une demi-heure de roulage à disposition et un trafic important au moment de préparer les runs rapides pour les qualifications. À bord d'une Red Bull particulièrement sous-vireuse et se plaignant d'un équilibre difficile à percevoir, Max Verstappen s'est fait piéger à la fin de son tour de préparation par un tête-à-queue toutefois sans conséquence.

Le passage aux pneus tendres a permis à Fernando Alonso de se hisser provisoirement en tête avec un chrono en 1'19"906. Une marque battue par Sergio Pérez en 1'19"720 mais ensuite reprise par le double Champion du monde espagnol pour quelques millièmes, avant que le Mexicain n'ait le dernier mot en 1'19"458. Pendant ce temps, les difficultés récurrentes de Mercedes se sont confirmées, à la lecture du comportement d'une W13 donnant le sentiment d'être sans cesse à la limite.

À l'entame du dernier quart d'heure, c'est Carlos Sainz qui s'est hissé en tête avec les pneus tendres en 1'19"419. L'ultime assaut du chrono a même permis à Lando Norris de prendre les commandes en 1'19"117, confirmant l'amélioration permanente de l'asphalte tout comme le regain de forme de McLaren ce week-end. Une chasse au chrono durant laquelle le sous-virage a encore posé des problèmes à Max Verstappen. Par deux fois, le Champion du monde en titre a avorté sa tentative en pneus tendres après avoir commis une erreur.

La fin de séance aura été frustrante pour les pilotes en quête d'un chrono puisqu'un deuxième drapeau rouge a mis un terme prématurément aux hostilités. Dans les cinq dernières minutes, Lance Stroll a terminé à son tour dans le mur, cette fois au virage 11 après un énorme sous-virage qui ne lui aura laissé aucune chance. Il y aura donc beaucoup de travail dans le stand Aston Martin avant les qualifications...

La hiérarchie, elle, demeure donc difficile à lire dans sa globalité puisque tout le monde n'a pas pu améliorer. Lando Norris a conservé le meilleur temps devant un Charles Leclerc s'étant rapproché à 132 millièmes.

GP d'Australie - Essais Libres 3