EL3 - Red Bull et Ferrari dans un souffle, Mercedes en embuscade

Qui jouera la pole position ce samedi au Grand Prix de Bahreïn ? Il est difficile de répondre à cette question, mais la troisième et dernière séance d'essais libres – certes dans des conditions météorologiques très différentes de ce qu'elles seront de nuit – a donné de premiers éléments de réponse.

En effet, les Mercedes, les Ferrari et les Red Bull n'ont cessé de s'échanger la référence provisoire de la séance avec les pneus tendres. Au terme d'un premier quart d'heure très calme, c'est Lewis Hamilton qui a donné le ton en 1'34"256, rapidement battu par Carlos Sainz en 1'34"217 et surtout Charles Leclerc en 1'33"797. Cependant, Max Verstappen allait mettre tout le monde d'accord avec un chrono de 1'33"035, au moins deux dixièmes plus rapide que Leclerc dans chaque secteur.

Quelques instants plus tard, Hamilton s'en est rapproché en 1'33"121, avant que George Russell ne s'empare du meilleur temps en 1'32"935 ; il était clairement possible de faire mieux, le jeune Anglais ayant perdu trois dixièmes sur Verstappen dans le premier partiel et en ayant gagné deux dans chacun des autres. Il déplorait plus tôt un énorme sous-virage dans les virages lents.

Leclerc est finalement allé trois dixièmes plus vite, auteur d'un 1'32"640 qui n'a cependant pas résisté aux assauts de Verstappen : si ce dernier a dû avorter une première tentative après un blocage de roue au premier virage, il a ensuite accompli un tour en 1'32"544. Il a ainsi signé le meilleur temps devant Leclerc et Pérez, pour qui la séance a semblé mieux se passer après s'être plaint d'une pédale d'accélérateur à la course trop longue dans les premières minutes.

Red Bull, Ferrari et Mercedes se tiennent ainsi en quatre dixièmes, tandis que la quatrième force du plateau est une vraie surprise : c'est Haas ! Kevin Magnussen est le seul autre pilote à avoir tourné à moins d'une seconde de la référence établie par Verstappen, suivi par les Alfa Romeo. À l'autre extrémité du classement, ce sont les Alpine et les Williams qui ferment la marche – devant l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda, qui n'a pas roulé, victime d'un problème hydraulique – mais les bolides roses n'ont pas chaussé les pneus tendres lors de cette séance.

Le principal incident à noter dans cette séance est en tout cas le nouveau tête-à-queue de Charles Leclerc au virage 11. Le Monégasque s'est retrouvé dans le bac à gravier mais est parvenu à s'en extirper avec un peu de réussite. On a par ailleurs vu Ferrari relâcher Carlos Sainz sous le nez de Fernando Alonso dans la voie des stands, ce qui vaut au pilote de la Scuderia d'être convoqué par les commissaires.

