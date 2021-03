EL3 - Verstappen loin devant Hamilton et Gasly

La dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn est aussi l'une des moins représentatives car elle se déroule de jour, sous des températures particulièrement élevées avec 38°C dans l'air et 48°C sur la piste au moment où le feu passe au vert. Yuki Tsunoda est le premier, et le seul pilote, en piste en début de séance, pour un tour à faible vitesse avant de rentrer au stand. Comme on pouvait s'en douter dans ces conditions, c'est très calme sur le tracé.

Il faut attendre la barre des dix minutes pour voir un autre pilote sortir de la pitlane, en la personne de Valtteri Bottas ; alors que le Finlandais se lance dans un premier tour chronométré, il freine trop tard au premier virage et sort de piste. Le Finlandais inscrit finalement un premier temps mais qui est annulé pour un passage trop au large au virage 4 ; pas le premier ni le dernier pour le #77. Entre-temps, d'autres pilotes l'ont rejoint : Carlos Sainz prend la tête en 1'33"9 (pneus durs) mais Lewis Hamilton (tendres) fait mieux en 1'32"9. Charles Leclerc est parti à la faute dans l'enchaînement des virages 2 et 3 mais sans frais.

Les Red Bull se lancent également, mais en pneus durs. Max Verstappen s'empare des commandes en 1'32"6, Hamilton toujours sur son train de pneus tendres se rapproche à 0"280 et Lando Norris à 0"364 (tendres). Pierre Gasly, en tendres, se positionne à 0"122 du Néerlandais. Nikita Mazepin se fait une nouvelle frayeur dans l'enchaînement des virages 5-6-7, là encore sans rien toucher.

À 25 minutes de la fin de séance, Gasly se hisse en haut de la feuille des temps avec 1'32"3 (tendres). Sebastian Vettel perd lui un petit élément aéro sur l'avant gauche de sa voiture qui vient lui percuter le casque, sans gravité heureusement, avant qu'il ne demande à rentrer au stand. Vingt minutes avant la fin de séance, Sainz prend la tête, en 1'32"1 (mediums) avant que Bottas (1'31"8, tendres) puis surtout Hamilton ne fassent mieux (1'31"3, tendres).

Verstappen passe à son tour les pneus tendres et s'offre le meilleur chrono d'assez loin, en 1'30"5, sept dixièmes devant Hamilton et une seconde pleine devant Gasly qui s'était replacé peu avant. La séance s'achève sur ce top 3. Bottas et Pérez complètent le top 5, en étant à 1,2 et 1,3 seconde respectivement.

GP Bahreïn - Essais Libres 3