Essais hivernaux 2022 de F1 : le mode d'emploi

À l'aube d'une saison historique pour la Formule 1, la première d'une nouvelle ère sur le plan technique, huit des dix écuries que compte la grille 2022 ont d'ores et déjà officiellement lancé leur saison, en dévoilant ou pas réellement leur monoplace. Mais cette campagne ne démarrera véritablement qu'au moment des premiers tours de roue aux essais de Barcelone. Motorsport.com vous accompagne pour tout savoir et comprendre de ces tests cruciaux.

Dates et horaires des essais hivernaux 2022

Après un programme réduit à trois petites journées d'une seule traite en 2021, la Formule 1 retrouve deux sessions d'essais distinctes pour un total de six journées en 2022. C'est le même nombre qu'en 2020, mais toujours moins que la norme jusqu'en 2019, qui était plutôt de huit. Cela est d'autant plus notable que les changements techniques sont très importants et les équipes devront donc maximiser leur temps de piste pour comprendre leur monoplace et emmagasiner le maximum d'informations.

Dans le détail, la première "semaine" se tiendra à Barcelone du 23 au 25 février et la piste sera ouverte aux écuries, comme d'habitude en Catalogne, entre 9h et 18h, avec une pause entre 13h et 14h. La seconde session se tiendra à Sakhir du 10 au 12 mars, avec des horaires différents en raison du décalage horaire de deux heures avec Bahreïn : il faudra ainsi être attentif de 8h à 17h (10h-19h, heure locale), avec une pause de 12h à 13h.

Comment assister aux essais hivernaux 2022

Les tribunes seront vides à Barcelone

Malheureusement pour ceux qui rêvaient de voir les premiers tours des Formule 1 version 2022 en se rendant à Montmeló, le championnat a annoncé il y a quelques semaines que cette première partie des tests serait privée. Le public ne sera donc pas autorisé sur place, et ce roulage ne sera même pas filmé via F1 TV, ni même l'objet d'un live timing officiel.

En revanche, les essais de Bahreïn seront eux ouverts à la présence du public et bénéficieront d'une couverture complète, que ce soit via une diffusion ou via un live timing.

Pas de panique toutefois, nous nous assurerons de vous relayer les informations et les photos de l'ensemble de ces journées.

Le dispositif Motorsport.com

Justement, plusieurs reporters de Motorsport.com seront sur place, à Barcelone et à Bahreïn. La rédaction de Motorsport.com France assurera un live texte intégral durant chaque journée pour que vous ne manquiez aucun événement majeur de ces tests hivernaux.

En parallèle, vous retrouverez toutes les informations, photos et déclarations des acteurs de la discipline, ainsi que des retours sur les monoplaces, nos photos et des explications de nos experts.

Que feront les écuries lors de ces tests ?

Généralement, les essais sont composés tours d'installation, de tests des systèmes basiques, de tests aérodynamiques (avec des dispositifs plus ou moins imposants installés sur les voitures), de tests pneumatiques, de tests de réglages, de courts et longs relais pour tester le comportement de la monoplace selon différentes configurations et quantités d'essence, etc.

Dans cette phrase cruciale de la préparation, les structures cherchent à la fois à dégrossir leur monoplace, à essayer d'en détecter les faiblesses, les forces et les problèmes techniques éventuels, tout en récoltant un maximum de données pour affiner par la suite leur analyse et offrir un meilleur éventail d'options aux ingénieurs et pilotes pour l'ensemble de la saison.

Les écuries décident tout à fait librement de leur programme de roulage, de leurs réglages, de leur quantité de carburant embarqué et des pneus utilisés. Libre à elles de communiquer ou non ces informations.

Voici le genre d'appareillage de mesure aéro que l'on verra fleurir sur les F1

Elles peuvent utiliser des pièces non conformes au Règlement Technique et rouler dans "l'illégalité", par exemple sous le poids minimum. Le seul impératif est de rouler avec une monoplace qui a passé avec succès l'ensemble des crash-tests FIA.

Les pièces moteurs utilisées n'entrent pas dans le quota prévu pour la saison et chaque équipe peut donc théoriquement en monter autant qu'elle le souhaite. Le recours au DRS est également laissé à l'appréciation des écuries.

Surtout, quoi qu'il en soit, il est bon de rappeler qu'il est toujours difficile de lire les temps au terme d'une journée et au terme des tests eux-mêmes. L'analyse des longs relais est souvent plus intéressante mais ces informations sont forcément moins aisément accessibles.

Les circuits et les temps au tour

Les deux tracés utilisés pour les essais ont accueilli la F1 en 2021 et vont donc permettre d'établir une référence intéressante même si, à nouveau, ce sera purement indicatif et permettre sans doute déjà de comprendre à quel point les écuries auront retrouvé ou non de la performance.

Circuit de Barcelona-Catalunya

Barcelone, par la variété de ses virages et de ses portions, a toujours été un tracé préférentiel pour des tests puisqu'il permet d'éprouver les monoplaces dans tous les domaines, que ce soit aérodynamique avec des passages en courbe rapides mais aussi mécanique avec des virages lents et en puissance via une ligne droite de plus d'un kilomètre de long.

Le circuit ayant été très récemment modifié, le record du tour (en course) dans cette configuration est détenu depuis le Grand Prix d'Espagne l'an passé par Max Verstappen en 1'18"149 sur une Red Bull RB16B à moteur Honda, en pneus tendres. Le record absolu du circuit dans cette configuration a été réalisé lors des qualifications de la même épreuve, par Lewis Hamilton, au volant d'une Mercedes W12, avec 1'16"741 en pneus tendres.

Circuit International de Bahreïn

Le tracé de Sakhir propose moins de variation mais appuie plutôt sur des qualités de vitesse, complétant ainsi bien ce qu'apporte Barcelone tout en offrant (normalement, l'an passé une tempête de sable avait perturbé le roulage) des conditions climatiques plus stables au Moyen-Orient.

Le record absolu du tour a été établi par Lewis Hamilton, en 1'27"264 lors des qualifications du Grand Prix de Bahreïn 2020, au volant de la Mercedes W11. Le tour le plus rapide en course remonte en revanche à la première édition, en 2004, signé par Michael Schumacher en 1'30"252, avec la Ferrari F2004. L'an passé, Valtteri Bottas (Mercedes W12) avait réalisé le meilleur tour en course en 1'32"090.

Une tempête de sable avait perturbé la première journée des essais 2021 à Bahreïn