Esteban Ocon boucle une journée de piste avec la nouvelle Alpine

Au lendemain de sa présentation officielle, la nouvelle Alpine A521 a pris la piste pour la première fois ce mercredi, à Silverstone, dans le cadre d'une journée de tournage qui, comme le veut la réglementation, était limitée à 100 km et devait se dérouler avec des pneus de démonstration Pirelli.

Lire aussi : Renault envisage d'adopter le concept moteur de Mercedes

C'est Esteban Ocon qui a pris le volant de la monoplace tricolore, avec un premier tour d'installation réalisé peu après 9h. Le brouillard a ensuite quelque peu retardé le déroulement de cette journée, mais le Français a pu poursuivre son travail en bouclant 16 tours du circuit de 5,891 km.

"C’était vraiment amusant aujourd’hui", a commenté le pilote à l'issue de cette journée de découverte. "Tout d’abord, cela fait du bien de retrouver le volant sur un tracé comme Silverstone. C’est toujours un moment spécial. La voiture était plaisante d’entrée, et nous avons pu mener à bien notre programme comme prévu. Il y a eu un peu de retard ce matin avec le brouillard, mais la piste était sèche dès que le ciel s’est dégagé et cela a rendu ce roulage très agréable."

"J’aurais aimé pouvoir faire plus de 100 km, mais c’est la limite, et je repars avec le sourire aux lèvres", assure Ocon, désormais tourné vers les essais officiels qui se tiendront dans quelques jours (12-14 mars). "Nous voulons reproduire cela la semaine prochaine à Bahreïn dans des conditions plus représentatives, avec les pneus de course et un peu plus de chaleur. Dans l’ensemble, c’était une journée très intéressante et j’ai hâte d’en découvrir plus sur la monoplace. Je dois dire que j’adore les nouvelles couleurs. C’est la plus belle voiture de la grille !"

Lire aussi : Pourquoi Alonso ne fait pas le shakedown de l'Alpine A521

Lorsqu'il retrouvera la piste la semaine prochaine, Esteban Ocon partagera cette fois la tâche avec son coéquipier, Fernando Alonso, absent de ce premier roulage à cause des suites de son accident de vélo, survenu il y a deux semaines. Alpine a toutefois garanti qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir quant à la participation de l'Espagnol aux essais officiels.

L'A521, équipée du groupe propulseur Renault E-Tech 20B, se veut logiquement une évolution de la R.S.20 de 2020 en raison du gel actuel des châssis, et c'est notamment sur la partie arrière de l'auto que s'est concentrée l'équipe durant la pause hivernale afin de l'adapter au nouveau règlement aérodynamique.

partages