Alpine lève le voile sur sa première F1

Les présentations s'enchaînent en Formule 1 ce mardi, et après Mercedes, c'est au tour d'Alpine. Jouissant d'une nouvelle identité après s'être appelée Renault pendant cinq ans, l'équipe du groupe au losange a présenté sa nouvelle monoplace pour la saison 2021. Logiquement, la nomenclature change malgré la continuité liée au gel des châssis : la Renault R.S.20 s'est muée en Alpine A521.

Sans surprise, le jaune traditionnel du Losange disparaît, remplacé par les couleurs emblématiques d'Alpine : la livrée a une base d'un bleu vibrant, associé à des touches de rouge et de blanc, avec une certaine dose de noir également, notamment sur les ailerons.

L'écurie a en tout cas connu une restructuration cet hiver, avec l'arrivée de Davide Brivio à sa tête, en provenance de Suzuki en MotoGP. L'Italien occupe le rôle de directeur sportif et est épaulé par Marcin Budkowski, directeur exécutif. Cyril Abiteboul, personnage devenu emblématique de Renault en Formule 1, n'est plus impliqué au sein de l'équipe. 2021 va par ailleurs marquer la première saison depuis 2006 lors de laquelle Renault n'a pas d'écurie cliente côté moteur, McLaren ayant rejoint le giron Mercedes.

Côté pilotes, Daniel Ricciardo a fait le choix (avant même le début de la saison 2020) de rejoindre McLaren ; Esteban Ocon sera cette fois épaulé par un revenant au palmarès non négligeable. Il s'agit de Fernando Alonso, 39 ans, 312 départs en Grand Prix, 32 victoires, deux titres mondiaux... et un accident de vélo qui a vu son hospitalisation le mois dernier et a retardé sa préparation physique pour la saison 2021, alors que le vétéran espagnol revient en Formule 1 après deux années dans d'autres disciplines.

En conséquence, seul Ocon était présent pour cette présentation, et c'est lui qui mènera le shakedown de l'Alpine A521 ce mercredi à Silverstone, lors d'une journée de tournage promotionnel limitée à 100 km avec des pneus de démonstration.

