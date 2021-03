Alpine recrute Daniil Kvyat comme pilote de réserve

Daniil Kvyat s'accroche à sa carrière en Formule 1. Pour la deuxième fois, le Russe a été écarté par Red Bull, comme il l'avait été au terme de la saison 2017 ; il avait alors trouvé refuge chez Ferrari comme pilote de développement en 2018, avant de revenir chez Toro Rosso/AlphaTauri pour deux ans. Remplacé par Yuki Tsunoda pour 2021 sans trouver d'autre baquet de titulaire, Kvyat va cette fois prendre son mal en patience en occupant le rôle de pilote de réserve chez Alpine (ex-Renault), y prenant la place de son compatriote Sergey Sirotkin. C'est ce qu'a annoncé Laurent Rossi, PDG d'Alpine, à l'occasion de la présentation de la nouvelle A521 pour la saison 2021 de Formule 1.

"Nous avons une belle recrue dans l'équipe en Daniil Kvyat, qui va être notre pilote de réserve cette saison", a déclaré Rossi. "Nous en sommes très contents, car lors d'une pandémie, il est important pour nous d'avoir un plan B solide, et Daniil a prouvé être un pilote très rapide et fiable dans des conditions très difficiles. Il a déjà signé trois podiums à l'âge de 26 ans ; nous sommes donc très, très contents que quelqu'un puisse assurer l'intérim en cas de besoin et marquer les points, mener la voiture là où elle devrait être sur la ligne d'arrivée. Nous sommes donc relativement satisfaits de cette belle recrue pour notre équipe."

Auteur de 110 départs en Grand Prix pour 202 points marqués, Kvyat sera effectivement un pigiste de luxe si le COVID-19 vient à toucher l'un des titulaires, Esteban Ocon ou Fernando Alonso ; rappelons que six pilotes de Formule 1 ont déjà été testés positifs au nouveau coronavirus.

Quant à Guanyu Zhou, fer de lance de l'Alpine Academy, il demeure pilote d'essais en parallèle de sa troisième campagne en Formule 2. "Je suis ravi d’être à nouveau le pilote d’essais de l’équipe alors que j’entre dans ma troisième année au sein de l’Alpine Academy", déclare le Chinois dans le communiqué de présentation d'Alpine. "C’est ma deuxième saison dans ce rôle après avoir été pilote de développement de l’écurie en 2019. Cela m’offre l’occasion de participer aux progrès de l’équipe et il s’agit d’une expérience extrêmement précieuse sur la route me rapprochant de la F1. Ce poste me permet d’essayer d’aider l’écurie partout où cela est possible, que ce soit sur les circuits ou au simulateur d’Enstone. L’équipe m’accorde sa confiance et je veux l’en remercier en contribuant au développement de la voiture tout au long de l’année."

